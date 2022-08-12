«билайн» и «Пятерочка» начнут использовать медиаэкраны для поиска пропавших людей

«билайн» и торговая сеть «Пятерочка» запустили в Москве проект по размещению на медиаэкранах в магазинах информации о пропавших людях, поиск которых ведет поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

На мультимедийных носителях в 200 магазинах Москвы будут размещаться фотографии пропавших людей, поиски которых ведут добровольцы в данном районе. Если кто-то из гостей магазинов узнает пропавшего человека, он сможет сообщить об этом указанному номеру на круглосуточную горячую линию отряда 8(800)700-54-52. Данные о пропавших предоставляются отрядом «ЛизаАлерт» для размещения на экранах в соответствии с заявками и информацией от родных, которые ищут своих близких.

Проект реализуется на базе платформы «Beeline Indoor», позволяющей использовать «умные» алгоритмы для настройки сообщений на удаленных рекламных носителях. При разработке технологии особое внимание уделялось скорости, которая так важна в первые часы поиска пропавших: информация о человеке и фото загружаются в личный кабинет «ЛизаАлерт» в пределах 2 минут и, благодаря привязке к геопозиции, оперативно выводятся на экраны магазинов в свободные эфирные слоты в радиусе 5–10 километров, где человек находился или был замечен в последний раз.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», отметил: «Мы рады новым возможностям и особенно объединению усилий двух наших давних партнеров. Мы уверены, что использование площадок для оперативного размещения информации о пропавших людях сильно повысит результативность поисков».

Илья Цесельчук, руководитель департамента цифровых продуктов и технологий для ритейла дирекции по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом», добавил: «Пилотный запуск проекта показал, что данная информация действительно привлекает внимание покупателей — время просмотра увеличивается на 40-50% в зависимости от времени суток и локации».

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«В информационный блок о пропавшем человеке мы также добавили информацию об «Островке безопасности» — специальной зоне в магазине, которая является ориентиром для всех потерявшихся людей. Все сотрудники магазинов проходят специальное обучение и знают, как определить потерявшегося или дезориентированного человека, и оказать ему помощь. «Островки безопасности» уже помогли вернуть домой более 3000 человек, поэтому мы продолжаем сотрудничество с «ЛизаАлерт» и считаем важным дополнительно использовать имеющиеся у нас возможности информирования», — прокомментировал Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».

По оценке «ЛизаАлерт», данное решение позволит повысить эффективность в городских поисках: торговые центры и магазины являются центром притяжения для детей, подростков и пожилых людей с нарушением памяти.