Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цесельчук Илья
СОБЫТИЯ
|14.03.2023
|Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек 1
|18.08.2022
|«билайн» и «Пятерочка» начнут использовать медиаэкраны для поиска пропавших людей 1
|25.04.2022
|«Билайн» намерен стать единым оператором цифровой рекламы в магазинах 1
Цесельчук Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 58 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2300 1
|Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 1004 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Сергеев Григорий 20 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.