Разделы

Бизнес Телеком Ритейл Техника
|

«Билайн» намерен стать единым оператором цифровой рекламы в магазинах

«Билайн» готов предложить ритейлу инструменты для эффективных рекламных кампаний и может стать единым оператором digital instore рекламы в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба оператора.

«Реклама в розничных магазинах на экранах и через аудиосообщения — это формат, развитие которого может способствовать возможностям для продвижения в ритейле. Преимущества рынка digital instore в его доступности: рекламный инвентарь совершенствуется и дешевеет, что делает технологии представления информации с электронных носителей, установленных в общественных местах, более выгодным для использования в сравнении, например, с традиционными статичными носителями», — сказал руководитель департамента развития альтернативных каналов монетизации дирекции по рекламному бизнесу и инновациям «Вымпелкома» Илья Цесельчук.

По данным «билайна», которые привел представитель компании, при стандартной частоте показа рекламного ролика на экранах один раз в три минуты можно гарантировать, что каждый покупатель видел рекламу как минимум однажды. Серьезный рост, отметил Цесельчук, наблюдается в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG): освободившиеся бюджеты перешли из других медиа, а торговые сети одновременно увеличили количество инвентаря. Также можно смело сказать, что охваты FMCG устойчивы к кризисам — они не упали во время пандемии.

К проблемным сторонам рынка digital instore, констатировал Цесельчук, стоит отнести отсутствие единых стандартов, сложности с измерением аудитории рекламных кампаний, недостаток связи с другими медиаканалами и, как следствие, трудности со встраиванием в омниканальные кампании.

«Решению этих проблем способствовало бы создание комплексной инфраструктуры - единого оператора digital instore рекламы в ритейле с собственным ПО для управления кампаниями, технологиями для персонализации рекламы и возможностью интеграции с digital продуктами и технологиями на базе Big Data. Исходя из данных предпосылок, билайн делает шаги в указанном направлении», — пояснил представитель «Вымпелкома».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе

Twitter в шаге от продажи самому богатому человеку в мире

Российский «смартфон для параноиков» оказался не нужен. Его почти не покупают даже в условиях дефицита

Российские операторы просят у властей не изгонять их базовые станции с территории школ и вузов

Обзор баз данных PostgreSQL

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»