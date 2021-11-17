Разделы

|

Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и билайн подвели итоги высокого поискового сезона 2021 года.

По статистике отряда «ЛизаАлерт» всего в период с 1 мая 2021 года по 31 октября 2021 года было принято 26 823 заявки на поиск пропавших, спасено 20 115 человек. Максимальное число заявок пришлось на неделю с 13 по 19 сентября: за этот период поступило 1 564 заявки на поиск.

Всего с начала года отряд получил уже более 38 000 заявок на поиск, пропавших на территории всей страны, более 27 000 раз прозвучало «Найден, жив!», погибшими найдено 2 704 человека. На сегодняшний момент отряд представлен в 64 регионах РФ.

Горячая линия отряда 8(800)700-54-52, работающая с 2012 года при поддержке билайн, в 2021 году приняла уже около 72 000 звонков. Ежегодно отряд увеличивает количество операторов-добровольцев горячей линии — сегодня их более 180 человек.

В сентябре 2021 года зафиксирован абсолютный рекорд по количеству обращений — 10 695 входящих звонков). В основном люди звонят, чтобы подать заявки на поиск, делятся информацией об обнаружении дезориентированных людей, подают запросы на проведение лекций по детской безопасности и т.д.

Сервис sms-информирования, призванный оповещать людей о поисках, проходящих рядом, на сегодняшний день объединяет около 75 000 человек по всей стране. За летний период рзослано более 1,6 млн сообщений с информированием о возможности присоединиться к поисково-спасательным операциям. Подписка на sms-информирование бесплатна и доступна для абонентов всех операторов: https://lizaalert.beeline.ru/.

BeelineAI-Поиск людей. Поиски с использованием беспилотной авиации и использованием технологии «Beeline AI-Поиск людей» — алгоритма анализа снимков с дронов для выявления потенциального присутствия на них потерявшегося человека — проводились более 600 раз; в 476 случаях использование технологии привело к обнаружению человека. Непосредственно с воздуха в процессе полета квадрокоптера найден 41 человек.

Билайн.Поиск. В октябре 2021 года билайн предоставил отряду новое технологическое решение — Билайн.Поиск. Технология основана на анализе больших данных и призвана помочь найти и оповестить потенциальных свидетелей, которые на пути своего следования могли встретить пропавшего человека. Их свидетельства во много раз увеличат скорость поисковой операции и, соответственно, шансы на спасение.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Лето и начало осени — традиционно самый активный период для отряда: количество еженедельных поисков и, как следствие, необходимого количества добровольцев и ресурсов возрастает в десятки раз. Технологии и партнерства с бизнесом помогают отряду быть максимально продуктивным: на протяжении 10 лет совместно с билайн мы развиваем технологическую инфраструктуру для поисков, чтобы внедрять новые алгоритмы. Сотрудничество с ритейлом и АЗС — важная составляющая ресурсной поддержки отряда. Активно развивается социальный проект «Островок безопасности», представленный в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и в магазинах «ВкусВилл». С помощью бонусных программ и акций наших партнерских АЗС («Газпромнефть», Shell и ЕКА) появилась возможность обеспечить топливом выезжающих на поиски добровольцев — все это неоценимая поддержка, особенно в регионах. Только объединяя усилия, мы можем строить эффективную систему поиска пропавших по всей стране».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены

Пандемия породила бум ИТ-вакансий. Большая их часть достается женщинам

Политика властей не даст россиянам использовать важнейшую особенность создаваемых iPhone 14

В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом»

Приложения в новейшей macOS пожирают всю память по смехотворной причине

Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM

Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021