Отряд «ЛизаАлерт» и билайн подводят итоги использования совместных технологий

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и билайн подвели итоги высокого поискового сезона 2021 года.

По статистике отряда «ЛизаАлерт» всего в период с 1 мая 2021 года по 31 октября 2021 года было принято 26 823 заявки на поиск пропавших, спасено 20 115 человек. Максимальное число заявок пришлось на неделю с 13 по 19 сентября: за этот период поступило 1 564 заявки на поиск.

Всего с начала года отряд получил уже более 38 000 заявок на поиск, пропавших на территории всей страны, более 27 000 раз прозвучало «Найден, жив!», погибшими найдено 2 704 человека. На сегодняшний момент отряд представлен в 64 регионах РФ.

Горячая линия отряда 8(800)700-54-52, работающая с 2012 года при поддержке билайн, в 2021 году приняла уже около 72 000 звонков. Ежегодно отряд увеличивает количество операторов-добровольцев горячей линии — сегодня их более 180 человек.

В сентябре 2021 года зафиксирован абсолютный рекорд по количеству обращений — 10 695 входящих звонков). В основном люди звонят, чтобы подать заявки на поиск, делятся информацией об обнаружении дезориентированных людей, подают запросы на проведение лекций по детской безопасности и т.д.

Сервис sms-информирования, призванный оповещать людей о поисках, проходящих рядом, на сегодняшний день объединяет около 75 000 человек по всей стране. За летний период рзослано более 1,6 млн сообщений с информированием о возможности присоединиться к поисково-спасательным операциям. Подписка на sms-информирование бесплатна и доступна для абонентов всех операторов: https://lizaalert.beeline.ru/.

BeelineAI-Поиск людей. Поиски с использованием беспилотной авиации и использованием технологии «Beeline AI-Поиск людей» — алгоритма анализа снимков с дронов для выявления потенциального присутствия на них потерявшегося человека — проводились более 600 раз; в 476 случаях использование технологии привело к обнаружению человека. Непосредственно с воздуха в процессе полета квадрокоптера найден 41 человек.

Билайн.Поиск. В октябре 2021 года билайн предоставил отряду новое технологическое решение — Билайн.Поиск. Технология основана на анализе больших данных и призвана помочь найти и оповестить потенциальных свидетелей, которые на пути своего следования могли встретить пропавшего человека. Их свидетельства во много раз увеличат скорость поисковой операции и, соответственно, шансы на спасение.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Лето и начало осени — традиционно самый активный период для отряда: количество еженедельных поисков и, как следствие, необходимого количества добровольцев и ресурсов возрастает в десятки раз. Технологии и партнерства с бизнесом помогают отряду быть максимально продуктивным: на протяжении 10 лет совместно с билайн мы развиваем технологическую инфраструктуру для поисков, чтобы внедрять новые алгоритмы. Сотрудничество с ритейлом и АЗС — важная составляющая ресурсной поддержки отряда. Активно развивается социальный проект «Островок безопасности», представленный в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и в магазинах «ВкусВилл». С помощью бонусных программ и акций наших партнерских АЗС («Газпромнефть», Shell и ЕКА) появилась возможность обеспечить топливом выезжающих на поиски добровольцев — все это неоценимая поддержка, особенно в регионах. Только объединяя усилия, мы можем строить эффективную систему поиска пропавших по всей стране».