Технология «билайна» проявила себя на учениях «ЛизаАлерт» в Карелии

Первые масштабные учения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» совместно с МЧС, уголовным розыском и водолазной группой «ДобротворецЪ» прошли в Республике Карелия. Технология «билайн» «Multisim Балансировщик», объединяющее мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета, обеспечило устойчивую связь в карельских лесах.

Решение Multisim обеспечило спасательные службы интернетом в условиях, где не справились стандартные инструменты, например, спутниковая связь.

Евгений Герасимов, руководитель направления беспилотной авиации ПСО «ЛизаАлерт»: «Multisim — реально работающее решение в природной среде, оно позволило суммировать скорости всех операторов и получить интернет необходимый на поисках. Как правило, в условиях средней полосы при серьезной густоте леса мы используем спутниковую связь, Но в условиях северных широт, тарелку необходимо направлять под углом -17 градусов, а это значит, что сигнал упирается в лес. В этих условиях Multisim справился и зарекомендовал себя отлично, это дает новые перспективы его использования в удаленных и труднодоступных регионах».

Технология «Multisim Балансировщик» находится в распоряжении отряда «ЛизаАЛерт» с февраля 2022 г. Это решение представляет собой роутер, в котором установлены четыре SIM-карты разных операторов и выделенный ресурс на сервере агрегации трафика. Принцип сложения мощностей позволяет вести работу независимо от сети одного конкретного оператора. Общая максимальная скорость, которую дает «Multisim Балансировщик», достигает 100 Мбит/с. Возможность установки дополнительных магнитных антенн дает прирост 30% к качеству сигнала.

Multisim готов к работе через минуту после включения питания и не требует специальных навыков. Важная особенность устройства — влагонепроницаемость, которая позволяет отряду вести работу в экстремальных погодных условиях. «Multisim Балансировщик» можно поднять на мачты, закрепить наверху и даже если пойдет дождь или снег, сигнал будет стабильным, а устройство защищенным.