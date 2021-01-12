Cisco и Syssoft помогают участникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» оставаться на связи

Поисково-спасательная организация «ЛизаАлерт» начала использование платформы Cisco Webex для удаленного взаимодействия в условиях пандемии коронавируса и координации работ по поиску пропавших людей. Это стало частью программы Cisco, в рамках которой компания на льготных условиях предоставляет Webex российским предприятиям и организациям. Партнером Cisco в этой инициативе, взявшим на себя оставшиеся расходы, стала компания Syssoft («Системный софт»).

«ЛизаАлерт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. В 2011 году отряд «ЛизаАлерт» стал лауреатом премии РОТОР в номинации «Интернет-сообщество года», в 2017 получил благодарность президента России Владимира Путина. Организация накопила огромный опыт по поиску с привлечением как профессионалов (водолазов, кинологов, вертолётного отряда), так и просто неравнодушных людей. Подразделения поисково-спасательного отряда действуют в 60 регионах России. За 10 лет деятельности добровольцы движения нашли более 80 тысяч человек.

«Отряд "ЛизаАлерт" круглосуточно принимает заявки на поиск пропавших, без выходных и праздников. Ресурсы организации всегда ограничены. Отряд не принимает денежной помощи (это принципиальная позиция), однако готов принять в дар оборудование, которое поможет поисковикам в их работе. Нашей команде всегда необходимо стандартное поисковое оборудование: навигаторы, фонари, но кроме этого, нужны беспилотники, ноутбуки, планшеты и специализированное программное обеспечение», — рассказал Сергей Чумак, руководитель группы обеспечения отряда «ЛизаАлерт».

Чтобы находить пропавших людей, участникам поискового отряда необходимо тесно взаимодействовать друг с другом. Кроме того, отряду «ЛизаАлерт» необходимо регулярно проводить обучающие встречи с участием различных специалистов, и в условиях карантина платформа Cisco Webex помогает организовывать такие вебинары онлайн.

«Мы убеждены, что технологии должны не только помогать бизнесу, но и выполнять социальные, важные для всего общества функции. Когда наши партнеры Cisco предложили нам помочь в оснащении поисковых отрядов средствами связи, у нас не было сомнений — обязательно нужно помочь. На мой взгляд, для технологических компаний подобные инициативы должны стать более частой практикой», — отметил Максим Тикуркин, генеральный директор компании Syssoft.

«Вопросы удаленного взаимодействия в период пандемии стоят особенно остро, поэтому мы стремимся предоставлять Webex максимально широкому кругу организаций в России, — прокомментировал Дмитрий Кислицын, руководитель департамента трансформации партнерского бизнеса, Cisco Россия. – Поиск потерявшихся людей – миссия, важность которой невозможно переоценить. Это без преувеличения спасение жизней. Мы гордимся, что вместе с компанией Syssoft и поисковым отрядом “ЛизаАлерт” можем принять участие этой миссии».

Облачная система Webex — сервис для проведения конференций и совещаний в режиме онлайн с аудио и видеосвязью, инструментами совместной работы над документами. Решение отличается высоким уровнем безопасности, масштабируемой платформой, которое может бесшовно работать с разными операционными системами, в том числе с мобильных устройств.