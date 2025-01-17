Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть

В 2024 г. россияне купили на 25% больше умных колонок, чем в 2023 г., что составляет более 6 млн устройств. Умная колонка является неотъемлемой частью интернета вещей и представляет собой устройство с интегрированным голосовым помощником. Особый рост продаж зафиксирован в регионах, где спрос увеличился на 25% по сравнению с 2023 г. Тренд также подтверждают маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», ритейлер «Ситилинк» и площадка «Авито».

Рост продаж

За 2024 г. продажи умных колонок в России выросли на 25% по отношению к 2023 году, пишут «Ведомости». Всего за 2024 г. в стране реализовали более 6 млн умных колонок. Аналогичную данные предоставили Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «Ситилинк» и «Авито».

Особый рост продаж зафиксирован в регионах, где спрос увеличился на 30% по сравнению с 2024 г., сообщают аналитики «Платформа ОФД». Продажи смарт-колонок у Wildberries за 2024 г. выросли на 135% в годовом выражении, на «Авито» - на 25%, в «Ситилинке» - на 11%. Представители маркетплейсов и ритейлеров не раскрыли точное количество проданных устройств, однако общий рост подтверждает растущий интерес россиян к этим технологиям.

Yandex «Алиса» от компании «Яндекс»

Порядка 80% от общего объема проданных умных колонок пришлось на «Алису» от компании «Яндекс». Следом идут «Маруся» от холдинга VK и «Салют» от Сбербанка с долями в 7% и 5%. Продажи колонок Xiaomi и Apple значительно отстают от показателей российских брендов.

Умная колонка - это устройство с громкоговорителем и микрофоном. Внешне напоминает портативную акустическую систему, которая проигрывает музыку с флешки или по Bluetooth с телефона. Но принципиально отличается внутренней конструкцией и функциональностью. Умная колонка работает на основе искусственного интеллекта (ИИ).

По информации аналитиков «М.Видео-Эльдорадо», в 2025 г. спрос на умные колонки в России увеличится на 10-30%. Этому будет способствовать регулярное обновление технических решений и протоколов отечественных устройств.

Выручка с продаж

Выручка от продажи умных колонок в России выросла на 26% и составила 43,5 млрд руб., согласно данным «М.Видео-Эльдорадо». Денежный оборот устройств на Wildberries увеличился на 157% год к году, на Ozon - на 60%, на «Яндекс маркете» - на 35%.

К примеру, рынок умных колонок и других голосовых устройств в России в 2023 г. показывал рост, достигнув 36 млрд руб. Это на 71% больше по сравнению с показателем 2022 г., когда объем рынка составлял 21 млрд руб.

VK Маруся » от холдинга VK

В 2024 г. продажи умных колонок Сбербанка в денежном выражении выросли на 43%, а компании «Яндекс» - на 29%. По данным Ozon, спрос на умные устройства Сбербанка вырос четырехкратно.

По данным «Платформы ОФД», наибольший рост наблюдается в регионах России, где спрос на такие товары увеличился на одну треть. При этом средний чек на умную колонку в 2024 г. вырос на 15% до 7,9 тыс. руб. Средняя же цена подержанного устройства - 8,7 тыс. руб., отчитались в «Авито». На ИТ-платформе средняя цена на «Алису» составляет 9,6 тыс. руб., на «VK Капсулу» - 5,7 тыс. руб., на «Салют» - 3,3 тыс. руб.

Прогноз

Согласно прогнозам МТС, в 2025 г. объем рынка голосовых ассистентов может достичь 62 млрд руб., что будет означать рост на 195% по сравнению с 2022 г. В количественном выражении прогнозируется продажа около 7,9 млн устройств в 2025 г.

Эксперты отмечают, что росту популярности умных колонок способствует несколько факторов. Среди них - увеличивающееся внедрение устройств для «умного дома», растущее проникновение смартфонов и других гаджетов с голосовыми помощниками.

Сбербанк «Салют» от Сбербанка

Новый генеральный директор МТС Инесса Галактионова отмечает, что в будущем голосовые помощники будут интегрироваться в новые устройства. По ее словам, ассистенты могут появиться в телефонных трубках, умных носимых устройствах, микрофонах, очках, а также корпоративных и офисных ИТ-платформах.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% россиян знают о технологии «умного дома», при этом 23% уже использовали его функции. Среди наиболее востребованных навыков голосовых ассистентов - трансляция музыки, поиск информации о погоде и новостях, а также управление устройствами «умного дома».

Как работает умная колонка

Устройство не только воспроизводит музыку, но также распознает голосовые команды и ищет информацию в интернете. Умный динамик подключается к интернету по Wi-Fi. Чтобы воспроизводить музыку, нужно купить подписку на музыкальный сервис, например «Звук» или «VK Музыка». Если подписки нет, колонка сможет проигрывать треки из пользовательского плейлиста на телефоне - для этого ее нужно подключить через Bluetooth.

Управлять умной колонкой можно тремя способами: голосом; через смартфон; физическими кнопками. На корпусе устройства немного кнопок для управления и как правило, это функции включения/выключения микрофона и регулировки громкости. Все остальное есть в смартфоне. Через специальное приложение пользователя может найти свою любимую песню, поставить будильник на завтра, повысить температуру в комнате, выключить свет и многое другое.

Но гораздо быстрее управлять колонкой с помощью голоса через виртуального ассистента. Принцип работы прост: для активации нужно назвать его по имени, которое у каждого производителя свое.