Нижегородские выпускники могут пройти первичный отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в вуз пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» . Лучшие участники онлайн-отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа для жителей Нижегородской области будут проходить 23-25 апреля 2025 г. с 12.00 до 20.00. Для прохождения консультаций приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Зарегистрироваться на творческую онлайн-встречу с педагогом и цифровые консультации можно по ссылке.

Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Калинин.

«Внедрение инноваций в различные области жизни социума, в том числе в образование, – важная миссия МТС как технологического отраслевого лидера. С помощью цифровых решений экосистемы и технологической экспертизы МТС ежегодно реализует около ста социальных проектов, которые сфокусированы на достижении устойчивых положительных изменений в обществе. Повышение технологичности образования в любой области, а тем более в креативной и творческой, это всегда вызов, и мы рады, что взаимодействие «МТС Линка» и ГИТИСа стало отраслевым бенчмарком в части успешной интеграции цифровых технологий в процесс отбора абитуриентов в театральный вуз. У программы впечатляющие результаты. Вот уже четвертый год мы помогаем тысячам школьникам со всей страны, которые грезят о театральных подмостках, воплотить мечту в жизнь и принять участие в отборе в комфортной для них обстановке. И в прошлом году, например, пять из 22 бюджетных мест на актерский факультет ГИТИСа заняли участники нашего проекта, прошедшие первый тур прослушиваний онлайн», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Нижегородская область всегда славилась своими талантливыми и творческими выпускниками. Многие из них стали известными специалистами в области театрального искусства. Именно поэтому в рамках образовательного проекта «Поколение М» МТС и ГИТИС проводят виртуальные консультации для абитуриентов в Нижегородской области. В прошлом году Севастьян Выннык из Нижнего Новгорода успешно прошел первичный онлайн-отбор и был приглашен для участия во втором этапе вступительных испытаний. Он успешно сдал все экзамены в Москве и был зачислен в ГИТИС», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», — отметил ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский.