МТС начала торговать подержанными смартфонами Samsung, Xiaomi и Realme по сниженным ценам

МТС по примеру «Мегафона» и «Яндекс маркета» запустил продажи подержанных смартфонов, сославшись на рост вторичного рынка в России. Оператор продает мобильники с уценкой до 50% в зависимости от модели. В России действительно есть повышенный спрос ввиду дефицита гаджетов некоторых марок и роста цен на новые устройства на фоне санкций и проблем с логистикой.

МТС ворвался на вторичный рынок

Оператор связи МТС сообщил CNews о начале продаж подержанных смартфонов в своих салонах связи. Также их можно приобрести и на официальном сайте оператора.

Бывшие в употреблении гаджеты находятся в разделе «Б/у смартфоны». Каждое из них поставляется с гарантией сроком 90 дней. Ее предоставляет сеть МТС, плюс в некоторых случаях, в зависимости от «возраста», она может быть дополнена остаточной гарантией производителя.

По заверению представителей МТС, стоимость подержанных устройств в сети оператора может быть ниже до 50% по сравнению с новыми аппаратами. Но в ряде случаев разница в цене сравнительно небольшая. К примеру, редакция CNews обнаружила в разделе «Б/у смартфоны» на сайте МТС смартфон Xiaomi Redmi Note 10S в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ROM за 19,2 тыс. руб. Новый такой же на 24 мая 2022 г. стоил 24 тыс. руб.

Раздел на сайте МТС для желающих сэкономить при покупке смартфона

МТС не уточняет, что подтолкнуло его заняться перепродажей подержанных смартфонов. На соответствующий вопрос CNews представители оператора на момент публикации материала ответить не смогли. Они отметили лишь, что «Рынок подержанных гаджетов в России продолжает расти». Тому есть множество подтверждений – россияне не спешат переплачивать за новые устройства, цены на которые резко подскочили после 24 февраля 2022 г.

Какие смартфоны МТС считает подержанными

В каталог уцененных смартфонов МТС попадают мобильники, по тем или иным причинам возвращенные покупателями в течение двухнедельного срока с момента их приобретения. Также к этой категории относятся устройства, с завода имеющие неполную комплектацию.

Уцененными МТС считает и те смартфоны, что поступили в поврежденной упаковке. Даже если на ней нет защитной пленки, устройство будет продаваться по сниженной цене.

Подержанные iPhone МТС своим клиентам пока не предлагает

«Уцененные и бывшие в употреблении гаджеты поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС, – сообщили CNews представители оператора. – Смартфоны практически ничем не отличаются по внешнему виду от новых устройств. Каждый девайс проходит гигиеническую чистку и проверку работоспособности от авторизованного сервисного центра».

Ассортимент пока ограничен

Список бывших в употреблении смартфонов, доступных к покупке на сайте МТС, будет варьироваться в зависимости от выбранного города. К примеру, на 24 мая 2022 г. каталог для Москвы состоял из 39 моделей, многих их которых не было в наличии. В то же время жители Нефтекамска могли купить лишь Poco F3 8/256 ГБ за 24,7 тыс. руб. при цене нового в 39 тыс. руб.

Многие из заявленных в каталоге смартфонов имеют пометку «Нет в наличии»

На день начала продаж подержанных смартфонов московский ассортимент МТС был представлен, по большей части, устройствами Samsung. Эта компания еще в марте 2022 г. покинула рынок России.

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Также в каталоге находились смартфоны компаний Honor (бывшая «дочка Huawei), самой Huawei, Xiaomi, Nokia, Poco (дочерний бренд Xiaomi) и Realme. Смартфонов iPhone компании Apple, которая тоже сбежала из России, в списке не было. Редакция CNews обратилась к МТС с вопросом о сроках их появления в разделе «Б/у смартфоны» и ожидает ответа.

За пределами Москвы ассортимент подержанных смартфонов на сайте МТС похвастаться разнообразием пока не может

По заверениям сотрудников МТС, в будущем ассортимент и география проекта по продаже подержанных смартфонов будут расширяться. Точные сроки они не назвали. Москва стала своего рода пилотным городом.

По примеру конкурентов

МТС – не единственный ритейлер, решивший открыть для себя сегмент бывших в употреблении гаджетов. За месяц до него, в середине апреля 2022 г., свое внимание на бизнес по продаже подержанных мобильников обратил оператор «Мегафон».

CNews писал, что «Мегафон» планировал продавать восстановленные устройства. Их стоимость должна быть на 60% ниже стоимости новых аналогов, при этом на них будет распространяться гарантия. Помощь в организации продаж вторичной электроники «Мегафону» оказывает его дочернее предприятие Smart Bazar.

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Еще раньше, в начале апреля 2022 г., аналогичный шаг сделал «Яндекс маркет». Этот сервис тоже начал с подержанных смартфонов, но ограничиваться ими не хочет. В дальнейшем в каталоге подержанных товаров появятся бытовая техника, электроника, детские и спортивные товары и т. д. Продажи бывших в употреблении вещей в «Маркете» объясняют сложившейся в стране рыночной ситуацией и желанием россиян сэкономить.

В России действительно фиксируется резкий рост спроса на подержанную электронику. После начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций и уходом из России иностранных брендов цены на новую технику взлетели до небес. Например, в течение нескольких часов после начала спецоперации сеть DNS взвинтила цены на весь свой ассортимент на 30%. Подобное и вынуждает россиян присматриваться к предложениям на вторичном рынке.

Подержанную технику продает и «Связной» – крупный российский ритейлер. Притом в его случае партнером выступает Smart Bazar, «дочка» «Мегафона». В этой сети по итогам I квартала 2022 г. продажи бывших в употреблении смартфоном подскочили в 1,7 раза в натуральном выражении и в 2,8 раза в денежном в сравнении с I кварталом 2021 г.