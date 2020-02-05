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МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о завершении сделки по приобретению 51% уставного капитала группы компаний «Зеленая точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ.

В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49 процентов уставного капитала Группы компаний «Зеленая точка» в течение трех лет.

Группа компаний «Зеленая точка» объединяет 13 операторов связи под различными брендами в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

«Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России, — важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов, — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. — Приобретение новых активов на региональных рынках присутствия комплементарно новой стратегии развития компании и выгодно в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам и высокому качеству сервиса МТС».



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