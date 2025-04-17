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Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года

Столицы стран СНГ — Астана, Москва и Минск — возглавили рейтинг по количеству обнаруженных киберугроз в I квартале 2025 г. Астана сохранила первое место с долей 68%, Москва и Минск заняли второе и третье места — по 7%. Это следует из отчета компании PRO32, основанного на данных о вирусной активности на платформе Windows. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Доля Астаны в общем объёме обнаружений значительно выросла — с 43% до 68%, несмотря на общее снижение числа киберугроз по сравнению с предыдущим периодом. Показатели в Москве и Минске заметно снизились — с 19% и 9% до 7%. В текущем квартале из рейтинга выбыли такие города, как Алматы, Можайск и Новосибирск, ранее входившие в десятку по числу угроз.

По итогам I квартала 2025 г. четвертое место занял Ростов-на-Дону с долей 6%, далее следуют Санкт-Петербург (4%), Екатеринбург и Михайловск (по 2%), Иркутск, Краснодар и Нижний Новгород (по 1%).

По видам угроз по-прежнему лидируют трояны — 76% от всех обнаружений. Сетевые атаки составили 12%, что в два раза больше, чем за предыдущий период. Рекламное ПО — 7%, вымогатели — 4%, нежелательные программы — 1%. При этом, по сравнению с IV кварталом 2024 г., общее количество обнаружений сократилось на 18%.

«Статистика подтверждает устойчивое доминирование троянов, однако рост сетевых атак говорит о смещении фокуса злоумышленников в сторону более скрытых методов. Эти тенденции подтверждают необходимость постоянного контроля и анализа угроз не только количественно, но и качественно», — отметил Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

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