«МегаФон» ускорил мобильный интернет на подъезде к Ставрополю

«МегаФон» разогнал интернет на трассе федерального значения Невинномысск — Ставрополь. По данным аналитиков, автодорога длиною в 58 километров — одна из самых протяженных и популярных транспортных артерий, связывающая промышленную и административную столицы региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По этому пути в Ставрополь ежедневно ездят более 100 тыс. жителей республик Северного Кавказа, Краснодарского края, а также туристы Кавказских Минеральных Вод. При столь загруженных условиях движения наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной развязки в регионе.

На трассе Невинномысск — Ставрополь специалисты оператора модернизировали существующее телеком-оборудование и установили новое. Базовые станции «МегаФона» оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на участке достигает 70 Мбит/с. Водители и пассажиры на пути к городу могут загружать онлайн-карты, пользоваться навигатором, оставаться в сети на протяжении всего маршрута. Пассажиры же смогут скачать фильм в формате FullHD за две минуты.

«Доступность связи и интернета на трассе создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность. Абоненты могут в любое время суток вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях, связаться с ГИБДД и онлайн заполнить необходимые документы в страховой компании», — отметил директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.