Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в ставропольских селах

Появление нового оборудования и модернизация существующего позволили связистам расширить зону покрытия сетью четвертого поколения (4G/LTE) и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах пользователей, проживающих в населенных пунктах Кочубеевского округа, до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения коснулись жителей хуторов Стародворцовского и Родниковского, а также станицы Екатериновской и села Ивановского. Контент здесь теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. После установки новых базовых станций местные обладатели зеленой сим-карты стали потреблять на 10% больше трафика ежедневно.

В результате проведенных работ скорость загрузки на территории населенных пунктов выросла на 15% и может достигать 70 Мбит/с. Этого хватит, чтобы, например, за час скачать 15 фильмов, а также общаться по видеосвязи без задержек сигнала, учиться или работать удаленно.

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

«Доступность мобильного интернета стала важнейшим атрибутом жизни. Стабильный сигнал связи позволяет устанавливать все необходимые системы, такие как камеры видеонаблюдения или коммуникации для ″умного дома″ на собственных приусадебных участках. Согласно нашей аналитике, в регионе спрос на такие товары в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota увеличился на 90%», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также абоненты в Кочубеевском округе стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

В России по-крупному вложатся в выпуск базовых станций, чтобы не зависеть от Запада и Китая. Размер инвестиций – минимум 10 млрд рублей

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024