Ставропольцы активнее делают ремонт в преддверии Нового года

Жители региона стали чаще обновлять интерьер в своих домах и квартирах. С начала года объем мобильного трафика на сайты строительных магазинов вырос в 2,5 раза, а продажи на маркетплейсах — на 45%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост продаж строительных материалов и инструментов начался в сентябре — на этот месяц пришлось 10% всех покупок против 4% в январе.

Самой популярной категорией стали товары для отделочных работ — 26% от общих продаж в этом году. Ставропольцы, в частности, выбирали обои, лакокрасочные материалы, керамические плитки. На втором месте по покупкам оказалась электрика (12%), а на третьем — системы отопления, они составили около 10% от общего числа продаж.

Также растет спрос на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришелся на октябрь — показатель в три раза превысил январские значения. Это подтверждает, что ставропольцы подходят к обновлению жилья комплексно: сочетают самостоятельный ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профильных навыков.

«Цифровые сервисы все больше встраиваются в бытовые процессы — от выбора стройматериалов, до поиска всей необходимой информации. Чтобы соответствовать растущему спросу, с начала года оператор расширил покрытие и емкость сети как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах. Это позволило существенно развить доступ к современным цифровым инструментам. Наша цель — не просто обеспечить доступность технологий, а сделать их практичным помощником в любых вопросах», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.