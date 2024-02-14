Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года

По итогам 2023 г. выручка группы компаний «ЛитРес», в которую входят сервисы «Литрес», MyBook, «Литрес Самиздат», «Литрес Чтец», «Литрес Библиотека» и LiveLib, выросла на 17% в сравнении с 2022 г. Самый высокий рост показали b2c-подписки («Литрес» и MyBook) и издательские сервисы ГК «ЛитРес» — 35% и 30% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «ЛитРес».

«2023 г. стал для всего цифрового книжного рынка годом активного восстановления после серьезного снижения показателей в 2022 г. Его темпы роста даже превзошли наши ожидания: изначально мы прогнозировали рост на уровне 13-15%, по итогу емкость выросла на 19% и составила 12,565 млрд руб. «Литрес» по-прежнему сохраняет лидерские позиции во всех ключевых категориях и форматах рынка цифровых книг. Выручка ГК «ЛитРес» выросла на 17%, при этом в аудио мы растем значительно быстрее благодаря активному потреблению данного формата в подписной модели. Именно развитию подписок мы уделяли большое внимание весь прошлый год, что позволило нам увеличить базу активных пользователей b2c-подписок в 2,4 раза, а выручку — в 2,5 раза, — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес». — Одним из ключевых событий для «Литрес» в прошлом году стала полноценная интеграция продажи цифровых книг на маркетплейсе Ozon. Ранее в рамках реферальной программы на Ozon было доступно лишь около 50% каталога «Литрес», а покупка осуществлялась через переход на сайт книжного сервиса или через его приложение. С апреля 2023 г. на витрине маркетплейса представлен весь цифровой каталог книжного сервиса — более 1 млн электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, включая новинки, бестселлеры, а также книги digital-авторов «Литрес». По итогам первых 9 месяцев с момента старта проекта выручка от продаж цифровых книг на Ozon оказалась даже выше прогнозных значений — более 5% от выручки ГК «ЛитРес» от поштучной продажи книги (ppd) — и в 6 раз превысила показатели продаж в рамках прежней модели сотрудничества с Ozon. В прошлом году мы также продолжили нашу экспансию в странах СНГ: в июле сервис «Литрес» запустился в Узбекистане с локализованным контентом. Пользователям сайта Litres.uz и мобильного приложения для платформ Android и iOS доступен самый большой каталог цифровых произведений в стране, с нами работают 15 национальных издательств, включая лидеров рынка».

В 2023 г. рынок аудиокниг смог восстановиться после серьезного падения в 2022 г. Темпы его роста вновь опередили темпы роста рынка цифровых книг в целом. В четвертом квартале емкость рынка впервые достигла рекордных значений в 1 млрд руб. В целом, по итогам года она выросла на 24% и составила 3,8 млрд руб. Доля аудио на рынке цифровых книг прибавила 1 п.п., до 30%. Выручка сервиса «Литрес» от продажи аудиоконтента в ppd, Подписке и по абонементу при этом выросла на 36% по сравнению с 2022 г. Сильные драйверы развития категории аудио — контент digital-авторов и подписка. «Самиздат» в аудиосегменте в России в 2023 г. вырос в 2 раза. В ГК «ЛитРес» на формат подписки в 2023 г. пришлось 44% от выручки аудионаправления, в 2022 г. этот показатель был 34%.

Выручка издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» в 2023 г. выросла на 30% и составила более 18% от выручки ГК. Количество зарегистрированных пользователей сервиса «Литрес Самиздат» увеличилось на 20%. Среди ключевых изменений в проекте в 2023 г. — автоматическая генерация случайной обложки в процессе публикации, возможность для авторов отвечать на отзывы читателей из личного кабинета, управлять главами черновика через онлайн-редактор и получать доступ к расширенной статистике по взаимодействию аудитории с книгами.

Активно развивалось в 2023 г. в издательских сервисах «ЛитРес» направление аудиоконтента: всего было выпущено более 24 тыс. аудиокниг — в 2 раза больше, чем годом ранее. 66% из них были записаны с помощью технологии TTS (современной технологии синтеза речи), и 34% — участниками проекта «Литрес Чтец», в котором каждый желающий может озвучить книгу, что стало абсолютным рекордом в индустрии. Выручка от продаж собственного аудиоконтента на «Литрес» за год выросла на 52%.

В целом, рынок самиздата в России вырос на 30% до 4,406 млрд руб. Доля сегмента на рынке цифровых книг выросла с 32% до 35%. Внутри самиздата доля аудио выросла с 7% до 10%.

2023 г. — год активного развития формата подписки на российском рынке цифровых книг. Он продемонстрировал самый высокий рост — на 62% по сравнению с 2022 г. На подписку пришлось около 23% рынка цифровых книг, в то время как годом ранее этот показатель составлял 17%. У «Литрес» доля подписок в собственных b2c-продажах выросла с 16% до 20%, а их активная аудитория — в 2,4 раза.

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Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «Литре»с, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека». Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 тыс. бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 тыс. новых книг.

MyBook — книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 тыс. электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — это книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 тыс. голосов.

«Литрес: Самиздат» — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 млн читателей. Уже более 19 тыс. авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта «Литрес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: «Литрес», Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

«Литрес: Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 900 активных чтецов, более 4 тыс. книг и 240 тыс. проданных копий.