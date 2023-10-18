Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи

Провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» обеспечила сервис беспроводного доступа в интернет для пассажиров и посетителей международного аэропорта Сочи.

Специалисты макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» выполнили подключение и настройку сервиса публичного Wi-Fi в аэровокзальном комплексе аэропорта на скорости до 500 Мегабит в секунду.

«Предоставление сервиса публичного Wi-Fi на объектах транспортной инфраструктуры — востребованный сервис Компании «Транстелеком». Наши специалисты уже обеспечивают оказание данной услуги на сотнях железнодорожных вокзалов и станций, в том числе, на территории Краснодарского края и Южного федерального округа. Сотрудничество с международным аэропортом Сочи — новый этап развития и масштабирования услуги, качеству которой, уверен, коллеги дадут положительную оценку», — сказал директор макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» Виталий Соловьев.

«По завершении открытой конкурсной процедуры, проведенной для улучшения услуг общественного доступа в интернет на территории аэропорта, компания «Транстелеком» была выбрана в качестве провайдера беспроводного доступа в интернет. Мы уверены, что сотрудничество с «Транстелеком» будет успешным, обеспечивая высококачественное обслуживание пассажиров и посетителей», — сказал управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров.

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Компания «Транстелеком» — работает на рынке более двадцати пяти лет. «Транстелеком» является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и корпоративных клиентов. В продуктовом портфеле компании «Транстелеком» — востребованные продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также инновационные услуги. «Транстелеком» управляет магистральной волоконно-оптической линией связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с.

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова — образован в 1945 г., управляется аэропортовым холдингом «Аэродинамика». Воздушная гавань обслуживает главный курорт страны, встречая участников важнейших экономических, спортивных, политических и культурных событий страны. В весенне-летнем расписании полеты выполняются по 70 направлениям — 50 внутренних и 20 международных. Рейсы совершают 20 российских и 8 иностранных перевозчиков.