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МТС построила для аэропорта Сочи первую в России диспетчерскую сеть на полностью отечественном оборудовании

ПАО «МТС», цифровая экосистема МТС реализовала первый в стране проект по развертыванию цифровой сети диспетчерской связи на территории крупнейшего хаба страны – в международном аэропорту Сочи. Новая сеть построена на полностью отечественном оборудовании и значительно превышает по качеству и скорости ранее используемый аналоговый стандарт связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровизация диспетчерской связи позволила привести сеть в аэропорту к единому стандарту, полностью устранить слепые зоны радиосигнала на всей территории воздушной гавани: как в помещениях, так и на взлетно-посадочных полосах, в зоне разгрузки и выгрузки багажа. В целом, площадь покрытия устойчивой связью выросла, помехи сигнала минимизированы, все службы аэропорта обеспечены оперативной связи повсеместно.

Кроме того, МТС обеспечила центр управления ресурсами аэропорта панелями визуализации, где можно в режиме онлайн увидеть работу всех служб. Для повышения эффективности рабочих процессов новая сеть оснащена системой голосовой записи всех коммуникаций между подразделениями воздушной гавани.

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«Проект выполнен полностью на базе отечественной системы цифровой радиосвязи стандарта DMR, помимо оперативной голосовой связи обеспечит аэропорт не только оперативной коммуникацией и координацией действий, а также позволит в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы. Связь будет доступна в любой локации аэропорта и позволит мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа», – сказал руководитель «Отдела промышленной связи» МТС Павел Бахтеяров.

«Цифровизация радиосвязи — это очередной шаг к модернизации нашего аэропорта, который позволяет нам соответствовать высоким требованиям современного авиасообщения и обеспечивать безопасные условия для пассажиров и экипажей. Это уникальное решение для аэропортов России, поскольку основано на оборудовании и программном обеспечении отечественного происхождения», – сказал управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.

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