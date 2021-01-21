В Москве тестируют беспилотное аэротакси

В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера.

Габариты летательного аппарата (5 метров на 1,6 метра) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность — 300 килограммов, а скорость — 200 километров в час. Как отмечают разработчики, благодаря своим компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.

«Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в “Лужниках” проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.

Летательный аппарат, разработанный стартапом «Ховер», испытывают в помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники»

В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 г.

«Российская столица обладает достаточным уровнем развития городской инфраструктуры и инновационным потенциалом для успешной реализации подобных инициатив. В рамках Московского инновационного кластера мы помогаем команде разработчиков “Ховера” и другим проектам в сфере беспилотных летательных аппаратов», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На Малой спортивной арене «Лужники» инженеры проверяют работу всех систем дрона, тестируют режим lift & cruise (когда за взлет, посадку и горизонтальный полет отвечают разные группы двигателей), а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту 6-10 метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа.

«Мы собираем данные, которые помогут нам быстрее двигаться к нашей мечте. Очень круто, что нас в этом плане всячески поддерживает правительство Москвы», — сказал основатель проекта Александр Атаманов.

Компания «Ховер» известна с 2016 г. своими летающими мотоциклами. Команда начинала свою работу с одноместных персональных дронов. И в 2019 г. совершила первую коммерческую сделку на этом рынке — с полицией Дубая. Сейчас проект входит в число ведущих мировых стартапов в сфере аэромобильности. Начальные инвестиции компании были сформированы в том числе за счет поддержки Фонда содействия инновациям.

«Фонд впервые поддержал проект Александра пять лет назад, выделив стартовое финансирование в рамках конкурса Национальной технологической инициативы. Для нас уже тогда было очевидно, что подобные прорывные разработки в скором времени станут востребованы в мире. Мы рады, что с нашей помощью “Ховер” стал одним из флагманских проектов транспорта будущего. Желаем команде успехов и вдохновения!», — отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Тестирование дрона-такси в «Лужниках» — один из примеров того, как технологическому бизнесу помогает московская программа тестирования инновационных решений. Для проведения испытаний предпринимателям доступно уже 108 площадок, относящихся к сферам торговли, транспорта, образования, медицины и другим. Полный список площадок опубликован на платформе Московского инновационного кластера.

«Спорткомплекс “Лужники” является одной из самых инновационных спортивных площадок в России. Мы активно применяем передовые технологии как в строительстве объектов комплекса, так и в их последующей эксплуатации, поэтому, когда к нам обратились коллеги с просьбой поддержать пилотирование дрона в малой арене, мы сразу откликнулись. В инновациях, как и в спорте, многое определяет скорость», — сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.