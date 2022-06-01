Петербургские программисты получат 15 млн руб. за полезные для города сервисы на базе «Вконтакте»

«Вконтакте» и экосистема городских сервисов «Цифровой Петербург» запускают конкурс для программистов «Код Петербурга» с призовым фондом 15 млн руб. Участники представят свои сервисы для горожан и туристов: например, смогут внедрить технологии в образование и культуру или развить городскую среду. Сервисы будут работать на основе данных от городских служб и станут бесплатно доступны миллионам пользователей «Вконтакте». Об этом CNews сообщили представители VK.

Конкурс «Код Петербурга» пройдет в два этапа. Первый начнется 1 июня 2022 г. и коснется сфер транспорта, экологии и бытовых удобств. Второй этап запланирован на август 2022 г. — его темы станут известны позже. Авторы десяти лучших проектов каждого этапа получат от 50 тыс. руб. до 3 млн руб. Участвовать в конкурсе могут как отдельные разработчики, так и команды из нескольких специалистов.

Разработчики смогут использовать открытые API — способ безопасно обмениваться данными разных систем. Участники конкурса получат доступ к городским сервисам, таким как «Кружки и секции», «Общественный транспорт», «Пункты сортировки отходов», «Информирование об отключениях воды» и других. На их основе можно создать мини-приложения «Вконтакте», скиллы для умного помощника «Маруси», чат-боты и другие проекты.

Иван Расторгуев, руководитель направления развития контента и монетизации платформы VK Mini Apps: «Участники конкурса смогут работать над самыми разными проектами: они ограничены только фантазией. С нас — инструменты и всесторонняя поддержка, от разработчиков — их талант и интеллект. В результате, как и всегда, должны получиться новые сервисы, полезные для повседневной жизни людей. Жители города смогут легко их найти прямо “Вконтакте”».

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Сергей Поляков, лидер проекта «Экосистема городских сервисов “Цифровой Петербург”»: «“Цифровой Петербург” открыл доступ к API городских сервисов для программистов, чтобы они попробовали создать ИТ-решения для повседневной жизни. Также мы выделили роли жителей, такие как “Я Родитель”, “Я Пассажир” и т. д., и их потребности, для которых можно разработать новые цифровые сервисы. Надеемся, что у разработчиков найдутся интересные идеи и возможности реализации городских сервисов для “Цифрового Петербурга” на платформе “Вконтакте”. Так вместе мы можем сделать Санкт-Петербург более комфортным и современным».