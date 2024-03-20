Власти объявили программу поддержки маленьких ИТ-компаний. Раздают по 12 млн рублей

«Фонд содействия инновациям» совместно с Минэкономразвития России поддержут российские стартапы и малые технологические компании на сумму до 12 млн руб. Деньги будут выданы на год, но для их получения потребуется пройти несколько этапов отбора. Результаты станут известны летом 2024 г.



Гранты для самых маленьких

Некоммерческая организация «Фонд содействия инновациям» и Министерство экономического развития России открыли приём заявок на конкурс «Бизнес-Старт». Отбор компаний проводится в рамках федерального проекта «Взлёт – от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов.

Максимальный размер гранта составит 12 млн руб. При этом объем софинансирования за счет собственных или привлеченных средств компании должен составлять не менее 30% от суммы поддержки. Срок выполнения работ по условиям конкурса составит один год. Подать заявки на участие в программе поддержки можно до 22 апреля 2024 г.

Принять участие в конкурсе могут российские микропредприятия (ИП и компании, в которых не больше 15 работников) или малые предприятия (до 100 сотрудников), которые входят в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Также руководитель компании, претендующей на грант не должен иметь открытых договоров с «Фондом содействия инновациям».

Представитель Минэкономразвития России объяснил CNews, что для участия в конкурсе необязательно быть грантополучателем «Фонда содействия инновациям», но предприятие должно иметь объекты интеллектуальной собственности и ранее завершенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Победители будут определены по итогам нескольких этапов отбора, включающих в себя формальную и заочную экспертизу проектов, а также рассмотрение заявок экспертным жюри», – рассказал представитель ведомства. Он добавил, что результаты конкурса будут известны в середине лета 2024 г.

Усиление конкуренции

Генеральный директор «Фонда содействия инновациям» Сергей Поляков отметил, что воронка участников значительно расширена и теперь на эту меру поддержки могут претендовать не только, компании, которые побеждали в конкурсах программы «Старт», но и компании, выручка которых за три года не превышает 100 млн рублей.

На этапе рассмотрения заявок приоритет получат проекты в области импортозамещения продуктов, услуг и комплектующих, а также технологических цепочек. Преимущество также получат проекты, направленные на коммерциализацию импортозамещающих технологий.

Директор по инвестициям и инновациям МТС и руководитель венчурного фонда MTS StartUp Hub Дмитрий Курин сказал, что данная инициатива не является чем-то новым, но для венчурного рынка она является важным элементом поддержки предпринимательства. «Надеемся, что таких инициатив будет больше», – заявил он.

Дмитрий Курин отметил, что эта инициатива не повлияет кардинально на восстановление венчурного рынка, поскольку рынок состоит из множества игроков с разными фокусами инвестиций и стадий зрелости, однако комплексные меры поддержки от институциональных, государственных и частных инициатив дадут положительный эффект.

«В соответствии с условиями конкурса компания должна найти 5-6 млн руб. на рынке, но для ИТ-стартапа этой суммы хватит на первую версию минимально жизнеспособного продукта», – оценил значимость выделяемых средств на поддержки Дмитрий Курин.

По его словам, вопрос будет заключаться в том, смогут ли стартапы на стадии идеи участвовать в этом проекте, но в любом случае инвесторы венчурного рынка сегодня будут ждать быстрого выхода на самоокупаемость и очень бережливых расходов.

Поддержка малых технологических компаний

По словам замминистра экономического развития России Максима Колесникова, одним из главных нововведений конкурса «Бизнес-Старт» стало включение в список претендентов на грант малых технологических компаний (организации с выручкой до 4 млрд руб., которые работают в приоритетных отраслях), которые создают продукты для приоритетных отраслей промышленности.

«На этапе оценки они получат дополнительный балл, а также для них не проводится выездной мониторинг, предусмотренный для компаний, проходящих конкурс в общем порядке», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Председатель совета директоров «Роббо» Илья Динерштейн считает, что конкуренция на данном грантовом проекте будет достаточная, но большинство стартапов в России, которые хотят создавать ИТ-инновации не умеет работать с документами и отсеятся на этапе подачи заявки.

«Сегодня рынок малых технологических компаний находится в стадии активного роста и это связано с проблемами импортозамещения», – сказал Илья Динерштейн. Он отметил резкий рост количества потенциальных заказчиков, которые хотели бы заменить решения ушедших иностранных производителей.