Республика Адыгея подписала соглашение с ГК «Астра»

Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве для эффективной реализации государственной политики в сфере импортозамещения и развития информационных технологий в Республике Адыгея. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра» .

Ранее в регионе протестировали операционную систему Astra Linux и программный комплекс средств виртуализации «Брест». В 2023 г. в регионе запланировано внедрение отечественной операционной системы в органах исполнительной власти, медицинских, образовательных и других государственных организациях. Сотрудничество в республике развивается по разным отраслевым направлениям, в том числе ведется взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики Адыгея по планируемому переводу подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение.

В рамках заключенного соглашения стороны совместно будут проводить оценку уровня внедрения отечественных программных решений в отдельных отраслях, а также разрабатывать предложения по замене иностранных продуктов. Мероприятия и инициативы направлены на достижение необходимых показателей в рамках проекта «Цифровая экономика России» по внедрению отечественного программного обеспечения, в первую очередь офисного, в организациях Республики Адыгея.

Министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея Заурбек Шу: «С целью повышения уровня знаний об отечественных программных продуктах и создания благоприятных условий обеспечения перехода органов государственной власти и местного самоуправления Республики Адыгея на российское программное обеспечение запланировано проведение в регионе совместных семинаров и круглых столов для госструктур, организаций и учебных заведений для обмена опытом и знаниями между ИТ- специалистами и российскими разработчиками».

Коммерческий директор ГК «Астра» Антон Бугрецов: «ГК «Астра» разрабатывает целый стек системного и инфраструктурного программного обеспечения. В настоящее время в портфеле компании уже 14 продуктов. Они легко взаимоинтегрируются и составляют фундамент для информационных систем организации любого масштаба и отраслевой принадлежности. Компания также нацелена на предоставление качественного сервиса технической поддержки. Филиалы техподдержки находятся в разных частях страны и работают в режиме 24/7. Это гарантирует более высокую скорость реакции на инциденты. Сейчас в регионах активно тестируются все наши продукты, и в том числе в Республике Адыгея. Мы рады сотрудничеству с регионом и будем развивать его и усиливать».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.