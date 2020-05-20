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«Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее

Телеком Инфраструктура Проводная связь

«Ростелеком» с начала 2020 г. обеспечил оптической инфраструктурой 17 сел, поселков и аулов на территории республики Адыгея. Наиболее масштабные работы были проведены в селе Вольном Кошехабльского района, поселке Тульском Майкопского района и в селе Красногвардейском одноименного района. В общей сложности линиями связи по технологии GPON сотрудники компании охватили более 2 тыс. частных домов. Строительство продолжается и в других населенных пунктах республики, где специалисты компании подключают многоквартирные дома.

«Сейчас мы осваиваем сразу несколько локаций в Майкопе и прокладываем оптику в районе улиц Западной и Чехова, улиц Промышленной и 9 Мая, а также улицы Низпоташной. Работы будут завершены в ближайшее время, в результате быстрый интернет появится еще у полутора тысяч абонентов», – отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала «Ростелекома».

К середине лета компания планирует построить оптическую инфраструктуру в еще в ряде аулов и хуторов республики и таким образом охватить около четырех тысяч домохозяйств. Интернет-связь по оптической технологии значительно расширяет возможности абонентов по подключению современных цифровых сервисов и услуг и обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.

«В условиях самоизоляции, когда практически вся наша жизнь протекает дома, надежный и быстрый доступ в интернет выходит на первый план. Он нужен мужу для работы “на удаленке”, двум сыновьям-школьникам – для дистанционной учебы, а я могу готовить и смотреть сериал в приложении Wink. Радует, что ширины канала хватает всем и ничего не “тормозит”», – отметила Зара Шовгенова, абонент «Ростелекома» из поселка Тульский республики Адыгея.

Мультимедиа-сервис Wink сегодня входит в топ популярных услуг у абонентов республики. Чтобы поддержать клиентов в условиях самоизоляции «Ростелеком» запустил акцию «Максимальный доступ». Согласно ее условиям, при подключении новому пользователю сервиса Wink предоставляется весь мультимедиа-контент тарифного плана «Трансформер», который содержит коллекцию из 5 тыс. популярных фильмов и сериалов и более 200 базовых телеканалов. Он объединен в 12 пакетов по разным тематикам, из которых абонент по окончанию акции через четыре месяца может выбрать пять и менять по желанию при неизменной стоимости подписки.



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