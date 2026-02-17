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Россия ЮФО Адыгея Республика Кошехабльский район Кошехабль

Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Кошехабльский район - Кошехабль

СОБЫТИЯ


17.02.2026 «МегаФон» повысил качество мобильной связи в районах Адыгеи 1
14.02.2025 T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
20.05.2020 «Ростелеком» охватил оптическими сетями 17 населенных пунктов в Адыгее 1
16.06.2014 «Ростелеком» предоставил «оптику» шести медучреждениям Адыгеи 1
26.03.2010 ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Адыгея в 2010 г. более 72 млн руб. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Ростелеком 10948 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
МегаФон 10742 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 1
Яковлева Елена 20 2
Бжемухов Азамат 1 1
Шипулин Александр 29 1
Меретуков Рустем 1 1
Шовгенова Зара 1 1
Холодов Андрей 55 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 6
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 106 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 4
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 102 1
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Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Адыгейск 7 1
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