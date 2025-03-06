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Т2 и Республика Адыгея договорились о сотрудничестве в цифровизации региона

«Адыгея – T2», российский оператор мобильной связи, и Республика Адыгея подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи на территории региона. Ключевыми направлениями сотрудничества станут совершенствование телеком-инфраструктуры для привлечения инвестиций, внедрение технологий и сервисов для цифровой трансформации Адыгеи, повышение качества жизни населения. Об этом CNews сообщили представители T2.

Документ определяет основы взаимодействия T2 и правительства региона в сфере повышения доступности услуг сотовой связи, ускорения темпов социально‑экономического развития и формирования научно-технического сотрудничества. Стороны также договорились о создании в регионе условий для инвестиционной деятельности в области телекоммуникационных технологий.

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Безопасность

Соглашение предусматривает модернизацию сетевой инфраструктуры Т2 на всей территории республики с применением современных стандартов, а также внедрение digital-сервисов. Правительство Республики Адыгеи, со своей стороны, будет способствовать созданию благоприятной среды для улучшения качества мобильной связи, повышению уровня цифровизации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления региона.

Развитие сетевой инфраструктуры на территории Республики Адыгеи – одно из приоритетных направлений работы технической дирекции Т2 на юге. Ежегодно оператор улучшает качество покрытия сети в регионе и повышает доступность услуг мобильной связи для жителей как городов и крупных районных центров, так и малых населенных пунктов. В 2024 г. Т2 провела модернизацию оборудования в Майкопе и Адыгейске, а также во всех семи районах республики. Кроме того, компания в кратчайшие сроки развернула в регионе технологию Voice over LTE (VoLTE). Она позволяет совершать звонки в сети 4G без прерывания интернет-сессии, обеспечивает высокое качество передачи речи и мгновенное соединение с собеседником.

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