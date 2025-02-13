Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито Реклама»: большинство россиян используют площадки электронной коммерции для поиска и покупки товаров

Эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории Рунета. Абсолютное большинство респондентов (90%) отметили, что для этих целей чаще всего они используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. В то же время к помощи поисковых систем прибегают 25% опрошенных.

Обычно жители России посещают сайты с объявлениями и маркетплейсы, чтобы купить товары (79%), найти подходящие варианты (57%) или сравнить цены на разных площадках (41%). Треть опрошенных (33%) рассказали, что используют эти платформы для изучения отзывов.

Для поиска товаров большинство россиян (90%) используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. Четверть (25%) предпочитают поисковые системы, 19% — поиск в интернет-магазинах, а 9% — в социальных сетях.

«Поведение аудитории в онлайне меняется: пользователи все реже используют классические поисковые системы для выбора товаров. По результатам нашего опроса, абсолютное большинство (90%) ищет товары в e-commerce, в то время как классическими поисковиками пользуется четверть опрошенных. Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com. По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Среди респондентов, которые посещают площадки электронной коммерции, треть (33%) пользуются e-com поиском и добавляют товары в «Избранное» несколько раз в неделю. Практически каждый пятый (22%) делают это один-два раза в месяц. В среднем россияне добавляют товары в «Избранное» около 7 раз в месяц.

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций
Цифровизация

Чаще всего (62%) жители страны ищут на площадках электронной коммерции одежду и обувь, подарки и товары для красоты — эти категории интересны 46% и 45% респондентов. Также 36% опрошенных выбирают на онлайн-платформах бытовую технику и электронику, а 33% — товары для хобби.

Четверть (25%) участников опроса рассказала, что реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла им совершить последнюю покупку. Почти поровну поделилось число тех, кому в последний раз помогла с покупками реклама в социальных сетях (19%), на телевидении (16%) и в поисковых сервисах (15%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Власти проверят продавцов смартфонов Samsung на предмет ценового сговора

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще