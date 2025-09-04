Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182222
ИКТ 14153
Организации 11009
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26135
Персоны 78326
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

Сбер СберТаргет


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Сбербанк предложил бизнесу ИИ-инструмент для планирования и запуска рекламных кампаний 1
09.09.2024 Предприниматели смогут настраивать рекламу через «СберТаргет» на «Авито» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1145 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8766 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5016 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2726 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3013 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5534 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 1
Avito - Авито Реклама 35 1
Карташов Станислав 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: