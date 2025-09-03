Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«Авито Реклама» упростила структуру аккаунтов для агентств в кабинете

В кабинете «Авито Рекламы» появилась гибкая структура для работы рекламных агентств. Новая иерархия позволяет удобнее управлять кампаниями сразу нескольких клиентов, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Новая структура в рекламном кабинете может включать один главный — родительский — аккаунт и возможность создавать несколько дочерних с опцией быстрого переключения между ними. Это упрощает управление, анализ и оптимизацию кампаний. С помощью гибкой иерархии сотрудники агентств могут быстрее оценивать, как работает реклама и насколько эффективно тратится бюджет.

Гибкая иерархия для агентств включает несколько сценариев использования. Например, рекламное агентство может зарегистрировать аккаунт только на себя, чтобы удобно управлять кампаниями разных рекламодателей в едином окне. Также агентство может зарегистрировать дочерний аккаунт как на свой бизнес, так и на компанию клиента. В последнем случае агентство может использовать реквизиты рекламодателя для оплаты кампаний. А при оформлении аккаунта на бизнес клиента или агентства, предоставлять рекламодателю доступ к настройкам и аналитике.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Создать дочерний аккаунт можно в несколько кликов. Достаточно зайти во вкладку «Аккаунт» в рекламном кабинете, перейти в раздел «Связи» и нажать на кнопку «Добавить аккаунт». Затем необходимо выбрать тип договора: существующий или новый.

Дополнительно новый инструмент позволяет переводить денежные средства между аккаунтами — с родительского на дочерний и наоборот, но в рамках одного договора. Это удобно, когда у агентства много клиентов: каждому можно выделить отдельный бюджет из общего баланса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративные LMS-платформы 2025

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: