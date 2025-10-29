Разделы

Бизнес Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Более трети опрошенных жителей России совершают крупные покупки на сайтах с объявлениями

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели опрос среди 10 тыс. жителей страны старше 18 лет, чтобы выяснить, как они совершают крупные покупки, а также исследовать факторы, которые оказывают влияние на финальное решение. Выяснилось, что более трети опрошенных (38%) совершают крупные покупки — стоимостью от 30 тыс. руб. — на сайтах с объявлениями. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В опросе приняли участие представители более 30 сфер деятельности: промышленности и образования (по 6% соответственно), розничной торговли, ИT и строительства (по 5% в каждой сфере), финансов, логистики и HR (4%) и других отраслей. По данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата в III квартале 2025 г. составила 82 тыс. руб/мес, что на 10% больше, чем в 2024 г.

По данным опроса, 16% респондентов совершают крупные покупки несколько раз в год, 11% — один раз в год. Еще 7% приобретают дорогие товары регулярно — не менее раза в месяц.

Участники опроса все чаще совершают крупные покупки онлайн. Например, для приобретения дорогих товаров 38% респондентов выбирают площадки электронной коммерции, а 33% — интернет-магазины. Основные причины такого выбора — удобство, близость к покупке, широкий ассортимент и возможность сравнить предложения разных продавцов на одной площадке. Также 5% респондентов приобретают товары в социальных сетях.

Самые популярные категории — товары, которые покупают для комфорта, обновления гардероба или улучшения качества жизни. Наиболее высокие бюджеты опрошенные жители России тратят на одежду и обувь (44%), товары для дома (34%) и технику (28%), на отдых и путешествия (22%), а также на товары для автомобилей (20%).

Паттерны потребительского поведения отличаются в зависимости от пола. Женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары — 51% против 36% у мужчин. Они же более регулярно выбирают товары для детей (19% против 10%) и для дома (36% против 31%).

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти
Мобильная связь

Мужчины чаще тратятся на технику и электронику (36% против 20%) и товары для ремонта и строительства (17% против 9%). Кроме того, они активнее пользуются услугами — например, арендуют спецтехнику или транспорт (17% против 12%) и покупают товары для бизнеса и производства (5% против 4%).

Результаты опроса показывают, что реклама существенно влияет на принятие решения о крупной покупке, особенно когда совпадает с реальными интересами аудитории. Каждый десятый опрошенный (13%) отметил, что реклама часто помогает определиться с покупкой. Еще треть (34%) признались, что объявления могут повлиять на решение, если предложение совпадает с актуальными потребностями.

О крупных покупках и сезонных акциях опрошенные жители России узнают из разных источников — от личных рекомендаций до рекламы в интернете. Наиболее влиятельными каналами остаются рекомендации друзей и коллег (37%) и реклама на сайтах с объявлениями и и маркетплейсах (35%), где пользователи уже находятся в процессе выбора товаров и услуг. Еще 31% респондентов обращают внимание на рекламу на ТВ, 24% — в социальных сетях и в поисковых системах.

«Когда человек находится на стадии принятия решения о крупной покупке — будь то бытовая техника, недвижимость, автомобиль или мебель — именно в этот момент реклама может сыграть решающую роль. На сайтах с объявлениями аудитория максимально мотивирована на сделку: она ищет, сравнивает цены и товарные характеристики и уже готова к сделке. По этой причине бренду важно оказаться в этот момент рядом с пользователем. Решить эту задачу помогают технологии площадок электронной коммерции. Например, на «Авито» за счет работы рекомендательных алгоритмов и понимания интересов посетителей, аудитория видит только ту рекламу, которая соответствует ее потребностям. Таким образом, пользователи получают релевантные предложения, а рекламодатели — потенциальных покупателей», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Мошенники воруют персональные данные россиян, рассылая письма с поддельными призами от маркетплейсов

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/