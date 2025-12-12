Разделы

В картах «Авито Недвижимости» появилась реклама

Команда «Авито AdTech» открыла новые места для показа рекламы на площадке. Теперь в качестве плейсмента брендам доступны карты в разделе «Авито Недвижимость». Это помогает рекламодателям привлекать внимание аудитории, заинтересованной в покупке или аренде квартир, загородных домов или коммерческих помещений. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Каждый месяц в «Авито Недвижимость» заходит 43 млн пользователей. Они видят не только предложения о продаже, аренде или бронировании объектов, но и карты с их расположением. Это помогает аудитории выбирать наиболее удобную локацию в нескольких категориях: «Новостройки», «Вторичная недвижимость», «Коммерческая недвижимость», «Дома и дачи» и «Долгосрочная аренда».

Показ рекламы в этом разделе позволяет компаниям привлекать высокодоходную аудиторию с мотивацией совершить сделку, а нативный формат размещения в виде точки на карте не отвлекает пользователей от просмотра основного контента.

«Паттерны поведения пользователей в онлайне становятся сложнее. Аудитория продолжает замечать рекламу, однако запрос на комплексные форматы становится более явным. Это объяснимо: сегодня мы все ждем от бизнесов не просто рекламных сообщений, а дополнительной ценности и органичной встройки в повседневный пользовательский путь. Реклама в формате точки на картах «Авито Недвижимости» отвечает этому запросу. Новый инструмент позволяет брендам выделяться на фоне конкурентов за счет нестандартной механики, а пользователям — получать релевантные предложения и не отвлекаться от решения задач на площадке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

При нажатии на баннер посетитель раздела увидит детальную информацию о предложении и кнопку с призывом перейти на сайт рекламодателя. Новый инструмент подойдет разным бизнесам. Среди них не только застройщики или строительные компании, но и банки, телеком, автомобильные бренды и другие категории рекламодателей.

Бизнес

Формат показывается в мобильной и веб-версии «Авито», а также в приложениях площадки для iOS и Android. Рекламу видит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Для этого алгоритмы платформы учитывают действия пользователей на Авито: поисковые запросы, просмотры товаров, историю покупок и др.

Запустить рекламу в картах «Авито Недвижимости» можно эксклюзивно и с оплатой по CPM. На данном этапе настроить формат можно через менеджера компании или заявку на сайте «Авито Рекламы».

