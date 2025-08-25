Разделы

«Авито» запустил баннер во всю ширину экрана на главной странице

Рекламодателям «Авито» доступен баннер на главной странице: его видят все пользователи площадки. Он показывается на первом экране сразу при открытии сайта или мобильного приложения «Авито» и доступен на всех устройствах. Это делает новый формат самым заметным для многомиллионной аудитории платформы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Баннер на главной странице занимает практически всю ширину экрана. Он помогает брендам рассказывать о предложениях, увеличивать охват аудитории и находить потенциальных клиентов среди 72 млн пользователей в месяц. Бизнесы могут привлекать посетителей «Авито» как на собственные внешние сайты, так и в магазины внутри площадки.

Показ рекламы на главной странице «Авито» и высокий уровень видимости нового баннера позволяют рекламодателям охватывать максимум аудитории. Это особенно актуально в сезон осенних распродаж и акций, когда информационное поле переполнено различными предложениями брендов.

banner_desktop.jpg

Авито.

Набор таргетингов и ML-модели «Авито» позволяют показывать рекламу максимально точно. Если пользователь искал на площадке квартиру, он может увидеть баннеры с предложениями от застройщиков для выбора подходящей недвижимости. Таким обезличенным сегментом аудитории могут заинтересоваться и банки, чтобы привлечь внимание платежеспособной аудитории к инвестиционным инструментам, и телеком — для рекламы домашнего интернета, и другие категории рекламодателей. В случае, когда пользователь рассматривает покупку недвижимости по семейной ипотеке или интересуется услугами школьного репетитора, ему также можно показывать рекламу товаров для детей или вместительного автомобиля.

«Привлекать пользователей становится сложнее с каждым годом: уровень их внимания снижается, а проблема дефицита рекламного инвентаря до сих пор стоит довольно остро. В этих условиях растет спрос со стороны брендов на крупные и охватные форматы рекламы.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

«Авито», как один из ключевых игроков в сегменте ретейл-медиа, понимает этот запрос. В ответ на него мы объединили возможности самой посещаемой страницы площадки с рекламными технологиями и запустили новый формат баннера. За счет высокой видимости он обеспечивает наших партнеров самой ценной валютой в диджитале — вниманием потенциальных клиентов», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Запускать медийные кампании в новом формате можно с оплатой по CPM: бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.

На данном этапе запустить кампанию в новом формате можно через личного менеджера или заявку на сайте «Авито Рекламы».

