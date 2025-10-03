Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«Авито Реклама» и «Ютека» расширили набор аналитических инструментов для фармацевтических брендов

«Авито Реклама» и маркетплейс аптечных товаров «Ютека» запустили совместное аналитическое решение для фармацевтических брендов. Теперь рекламодатели, представленные в «Ютеке», могут напрямую оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи безрецептурных препаратов и товаров для здоровья как в интернет-аптеках, так и в классических точках продаж. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ранее у фармацевтических брендов, товары которых реализуются через «Ютеку», не было возможности связывать просмотры рекламы на «Авито» с реальными покупками. Новое партнерство решает эту задачу.

«Работа с «Авито» всегда была интересна для фармкомпаний, так как площадка имеет внушительный объем лояльной аудитории, которая покупает лекарства в интернете. «Ютека» со своей стороны помогает этой аудитории получить более подробную информацию о препарате, его наличии и стоимости практически во всех аптеках рядом с домом. Коллаборация позволит оценивать результат рекламной кампании непосредственно в количестве заказов, как в период размещения, так и в отложенной перспективе», — сказал Эльдар Галеев, коммерческий директор «Ютека».

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Для детальной аналитики «Авито Реклама» сопоставляет клики по баннерам с обезличенными данными о покупках в «Ютеке», включая онлайн-заказы и покупки в офлайн-точках. Такой подход позволяет учитывать даты просмотра рекламы и последующей покупки, а также помогает оценивать динамику продаж, выручку, количество транзакций и способ совершения покупки среди разных аудиторных сегментов. Дополнительно рекламодателям из категории «Фарма» доступны таргетинги по типу безрецептурных препаратов.

«Реклама фармацевтических брендов на медийных диджитал-площадках— задача со звездочкой. Эта категория рекламодателей является одной из самых перспективных с одной стороны, и сложной для детальной аналитики — с другой. Часто это связано с отсутствием интеграции рекламных интернет-площадок с онлайн-аптеками и, как следствие, невозможности оценить весь путь покупателя. Наше партнерство с «Ютекой» решило эту задачу. Теперь бренды, представленные на маркетплейсе аптечных товаров, могут оценивать влияние рекламы на Авито на реальные покупки безрецептурных препаратов и товаров для здоровья», — сказала Маргарита Юркова, индустриальный менеджер по развитию сегмента «Здоровье» в «Авито Рекламе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

На российское «зеркало» Youtube пошла войной «сестринская» телекомпания Rutube. Удалены сотни выпусков шоу и сериалов

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще