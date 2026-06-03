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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195408
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Еремкин Сергей

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Исследование «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1»: каждый десятый сотрудник на удаленке переехал за город 1
07.10.2024 «Авито Реклама» и «Авито Недвижимость» узнали, в каких городах-миллионниках планируют покупать жилье россияне 1
16.07.2024 МТС поможет российским отелям привлекать зарубежных туристов 1
20.07.2023 МТС Travel объявляет о назначениях в топ-менеджменте 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Еремкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 2
Yandex - Яндекс 9005 1
Microsoft Corporation 25637 1
Intel Corporation 12742 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 182 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
GlobalDMC - ГлобалДМС 1 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 832 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2978 1
Бронирование - Booking 922 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6114 1
Avito - Авито недвижимость 29 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 740 1
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 88 1
Пейсахзон Яков 63 1
Куприянов Андрей 5 1
Мельников Вадим 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1287 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3413 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1168 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5659 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7306 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2620 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1378 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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