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МТС поможет российским отелям привлекать зарубежных туристов

ПАО «МТС» сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Travel начала сотрудничество с международной туристической системой GlobalDMC. В рамках партнерства клиенты GlobalDMC, зарубежные турагентства и туроператоры, смогут бронировать отели по России и странам СНГ из базы МТС Travel, всего более 70 тыс. объектов. Сотрудничество привлечет в российские отели гостей из-за рубежа и станет стимулом для развития въездного туризма. Об этом CNews сообщили представители МТС.

GlobalDMC – международная система бронирования отелей и туристических услуг для профессионалов рынка путешествий – турагентств, туроператоров и агентств делового туризма. У компании более 6 тыс. таких клиентов.

Партнерство с GlobalDMC организовано через дочернюю компанию МТС Travel, отельный консолидатор Bronevik.com, который имеет прямые контракты с отелями, апартаментами и другими объектами размещения в России и странах СНГ. Благодаря партнерству отели, подключенные к платформе Bronevik.com, смогут привлечь гостей из-за рубежа и, таким образом, повысить средний чек и продажи дополнительных услуг.

Также МТС Travel стал эксклюзивным поставщиком отелей для российского представительства GlobalDMC, оказывающего услуги отечественным турагентствам.

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«GlobalDMC обладает огромным опытом в дистрибуции отелей и туристических услуг по всему миру и успешно масштабирует его в России и странах СНГ. Уверены, что наше сотрудничество поможет обеспечить иностранным туристам положительный опыт путешествий по России», – сказал директор по развитию бизнеса МТС Travel Сергей Еремкин.

«Мы гордимся тем, что наше партнерство с MTC Travel открывает доступ к рынку отелей России и СНГ для широкого круга профессионалов туристической отрасли по всему миру. Надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества и применим весь свой тридцатилетний опыт в туризме, чтобы наши клиенты как в России, так и за рубежом получали самые выгодные предложения на бронирование отелей для своих туристов», – отметил генеральный директор GlobalDMC Али Микаилов.

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