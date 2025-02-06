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Дудковский Илья



06.02.2025 «Авито»: россияне стали чаще открывать франшизы — спрос вырос на четверть 1
21.10.2024 «Авито»: более 74% представителей МСП выбирают отечественное оборудование 1
26.09.2024 «Авито» запустит отдельное пространство «Avito Бизнес 360» для предпринимателей 1
17.07.2024 «Авито» запустил онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса «Запрос коммерческих предложений» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дудковский Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 833 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 2
App-in-App 6 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 526 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11982 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2539 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24195 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12202 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14414 1
Avito - Авито товары 16 1
Avito - Авито услуги 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52170 1
Европа 21786 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6992 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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