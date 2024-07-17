«Авито» запустил онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса «Запрос коммерческих предложений»

«Авито» расширяет возможности для индивидуальных предпринимателей и компаний и запускает новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях. Он поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время на поиск подходящего оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сервис получил название «Запрос коммерческих предложений» и доступен в разделе «Оборудование для бизнеса». Он призван изменить представление о процессе закупок и избавить представителей малого бизнеса от долгого поиска оптимальных цен и условий на рынке.

Особенность сервиса в том, что он позволяет создать запрос на коммерческое предложение в несколько кликов и получить ответ от поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную. «Запрос коммерческих предложений» сочетает в себе функциональность тендерной площадки с простотой использования «Авито». Покупателю нужно заполнить короткую форму - указать характеристики искомого товара и срок сбора заявок. «Авито» подберет подходящие предложения от поставщиков и предоставит все данные в общей таблице.

Авито «Авито» запустил онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса «Запрос коммерческих предложений»

Функциональность сервиса позволяет облегчить поиск подходящих поставщиков и дает возможность сравнивать их по ключевым параметрам. В одном месте можно будет найти всю необходимую информацию о цене товара, вариантах доставки и других важных аспектах сделки.

«Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика – сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. “Запрос коммерческих предложений” позволит сделать этот процесс значительно проще и быстрее. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и исключению лишних этапов взаимодействия, предприниматели и сотрудники компаний, отвечающие за поиск подрядчиков, смогут легко найти поставщиков всего в несколько кликов», — сказал Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито».

Запрос проводится по подходящим поставщикам с высоким уровнем сервиса. На стартовом этапе сервис будет доступен для всех пользователей совершенно бесплатно.

Поставщикам оборудования новый сервис позволит обеспечить входящий поток заявок, привести дополнительные заказы и новых покупателей: владельцев бизнеса, закупщиков и оптовиков. Чтобы получать запросы, продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, обладать рейтингом не ниже 4 и обеспечить зеленую или желтую репутацию. Кроме этого, продавцу следует подключить тариф с оплатой за просмотры. Откликаясь на запросы, продавцы получают возможность сэкономить рекламный бюджет, так как алгоритмы «Авито» рассылают запросы подходящим продавцам. Чем больше конкурентных преимуществ будет отражено в заявке, тем выше шансы на успешное заключение сделки. Откликаясь на запросы чаще, продавец имеет возможность увеличить свою клиентскую базу и стать постоянным поставщиком для большего количества бизнес покупателей.

В перспективе «Запрос коммерческих предложений» будет представлять собой кросс-вертикальный опыт, объединяющий предложения не только из «Авито Товаров», но и «Авито Услуг». На текущем этапе сервис доступен на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта «Авито» в категории «Оборудование для бизнеса», а в ближайшее время опция появится у всех покупателей данной категории в мобильном приложении «Авито». В 2025 г. сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.