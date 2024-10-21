«Авито»: более 74% представителей МСП выбирают отечественное оборудование

Эксперты «Авито» проанализировали предпочтения представителей малого и среднего бизнеса при покупке оборудования для бизнеса. 74% опрошенных покупают оборудование российского производства, а надежность является одним из основных критериев для 50% респондентов. В основу исследования легли данные анализа спроса за 2023-2024 гг., опроса покупателей платформы, а также интервью с продавцами в разных нишах категории «Оборудование для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Эксперты «Авито» проанализировали ключевые целевые действия покупателей на «Авито» за 2023-2024 гг. Данные показывают, что наибольший спрос наблюдается в таких категориях оборудования, как: промышленное (24%), торговое (21%), пищевое (15%), для салона красоты (9%), логистика и склад (9%). На новое оборудование на Авито приходится 85% от всех объявлений. А темпы роста количества объявлений о новом и подержанном оборудовании составляют 20% в сравнении с 2023 г.

Какое оборудование покупают

По результатам исследования, при покупке представители малого и среднего бизнеса отдают предпочтение оборудованию российского (74%) и китайского (58%) производства. При этом 75% покупателей довольны отечественным оборудованием и выбирают его за хорошие цены (35%), доступность в наличии (13%) и качество (13%).

Что касается оборудования китайского производства, то им довольны 79% покупателей, а помимо цены (54%) и качества (16%) его выбирают также из-за отсутствия аналогов (14%).

Однако больше всего покупателей довольны западным оборудованием (85%), а выбирают его из-за качества (28%), подходящих характеристик (18%) и отсутствия аналогов (20%).

Авито Страна-производитель оборудования

Какие запчасти и где покупает бизнес

90% опрошенных покупают оригинальные запчасти к оборудованию, 69% из всех покупателей приобретают оригинальные подержанные, 65% — оригинальные новые детали. Неоригинальные аналоги покупают 42%, новые аналоги выбирают 36%, а подержанные — 27% из всех покупателей. И лишь 6% выбирают аналоги, напечатанные на 3D принтерах. При этом большинство клиентов (27%) покупают запчасти раз в месяц и чаще.

Помимо «Авито» запчасти ищут и покупают на тех же онлайн-сервисах, что и само оборудование: на маркетплейсах — 63%, в специализированных онлайн-магазинах — 41%, сайтах производителей или дилеров — 36%.

Авито Какие запчасти и где покупает бизнес

«На сегодняшний день при покупке запчастей представители бизнеса, в первую очередь, стараются минимизировать риски выхода оборудования из строя. Поэтому надежность становится ключевым фактором для покупателя – 90% опрошенных стараются приобретать оригинальные запчасти. Исследование показало, что большинство представителей бизнеса готовы в том числе переплачивать за качество. При этом 74% респондентов отдают предпочтение оборудованию российского производства. Это говорит о том, что курс на на импортозамещение в сочетание с изменившейся за последние годы конъюнктурой рынка дает свои плоды. Все больше отечественных производителей предоставляют конкурентоспособное оборудование в различных сферах, что подтверждается растущим на него спросом», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

«Сегодня надежность — один из важнейших критериев для покупателя при выборе запчастей. В исследовании мы увидели, что более 65% респондентов выбирают новые оригинальные запчасти для своего оборудования — такой подход позволяет обеспечить совместимость и продлить его ресурс. Также заметили небольшой перевес в сторону б/у оригинальных запчастей: фактор стоимости в немалой степени продолжает влиять на выбор покупателей. Если первый или второй сценарии не работают, выбор покупателя делается в пользу неоригинальных запчастей, преимущественно новых», — отметил Борис Мирский, руководитель бизнес-направления «Оборудование»

Критерии выбора оборудования

По результатам исследования, самым важным критерием при выборе оборудования является его надежность и устойчивость к поломкам (50%), на втором месте ремонтопригодность (42%) и на третьем стоимость (36%). При этом в категории «Промышленное оборудование» важность ремонтопригодности отметили 72% опрошенных. Также при покупке представители малого и среднего бизнеса чаще всего обращают внимание на подробное описание товара (64%), отзывы (58%) и качество фотографий (58%).

Авито Критерии выбора оборудования

Как изменился процесс покупки оборудования

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день 48% покупателей готовы переплачивать за качество, а 55% опрошенных стали уделять больше времени и внимания ремонту и обслуживанию техники, чтобы продлить срок службы оборудования.

В сравнении с 2021 г. изменился и сам процесс покупки оборудования для бизнеса: 48% респондентов отметили, что им приходится проверять намного больше поставщиков, а 38% заявили, что процесс поиска стал занимать больше времени. При этом 36% представителей бизнеса начали использовать онлайн-площадки для покупки оборудования.

В случае возвращения на рынок западного оборудования около 36% покупателей российской или китайской техники вернутся на оборудование от производителей из США и Европы, а 24% останутся привержены российским или китайским производителям.

Авито Как изменился процесс покупки оборудования

Всего на платформе представлено более 300 видов оборудования для бизнеса в 11 подкатегориях: торговое, промышленное, лабораторное, медицинское, телекоммуникационное, пищевое, для салонов красоты, автобизнеса, майнинга, логистики и складов и другое. А более 53% покупателей оборудования для бизнеса на площадке — владельцы, совладельцы или гендиректоры компаний. При этом, 62% респондентов покупают оборудование и комплектующие уже более двух лет.