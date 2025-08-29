«Авито»: россияне в среднем тратят на “умные” устройства 16700 руб. в год

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали у них, как они относятся к технологиям «умного дома» и сколько тратят на «умные устройства». Выяснилось, что гаджеты для «умного дома» уже есть у каждого второго участника опроса (51%). Почти половина респондентов планирует покупку или установку в ближайший год (47%): чаще всего — 18–24-летние (50%) и 25–34-летние (52%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Примерно у половины (51%) респондентов есть устройства с технологиями умного дома. Чаще всего у опрошенных есть умные колонки (34%). Далее идут умные бытовые приборы — пылесосы, мультиварки и стиральные машины с Wi‑Fi (22%), а также умное освещение (12%).

Какие устройства или системы умного дома есть у вас сейчас?

Участники опроса также поделились планами на ближайший год. Почти половина (47%) респондентов рассматривают покупку или установку устройств, 34% пока не уверены, а 19% не планируют.

Каждый десятый (10%) опрошенный потратил на устройства умного дома за последний год до 3000 руб., до 5000 руб. выделили 12% респондентов. Чаще всего (16%) респонденты тратят на такие гаджеты от 5001 до 10000 руб. За последний год у владельцев устройств с технологиями умного дома затраты составили в среднем 16661 руб. на их приобретение и эксплуатацию.

Сколько вы потратили на устройства умного дома за последний год?

Почти половина (46%) назвали удобство управления бытовыми процессами главной причиной покупки умных устройств. Треть используют их для развлечения (34%) и возможности удаленного контроля (34%). Каждый четвертый (26%) отмечает автоматизацию рутины, каждый пятый (20%) — экономию ресурсов, затем безопасность жилья (19%) и интеграцию устройств в единую систему (12%).

Также опрошенные обозначили, что мешает им пользоваться технологиями или наращивать их количество. На первом месте отсутствие необходимости — обычной техники хватает (45%), далее — высокая стоимость (37%). Удовлетворенность текущим набором устройств назвал каждый пятый (19%), а недоверие к технологиям — каждый десятый (10%). Также влияют сложность установки и настройки (8%), недостаток информации (7%) и непонимание, как это работает (7%). На несовместимость устройств от разных брендов жалуются 4% опрошенных.

Что мешает вам пользоваться технологиями умного дома или расширять их количество?

Из умных устройств чаще всего респонденты выбирают бытовую технику (34%), а также освещение (30%) и устройства развлечения, такие как умные колонки, ТВ и домашние кинотеатры (29%). Далее следуют системы безопасности (27%), каждый пятый (21%) рассматривает климат‑контроль, а еще 18% — розетки и выключатели. Каждый десятый (11%) респондент интересуется сценариями и интеграцией для автоматизации рутинных процессов. Женщины чаще уделяют внимание умной бытовой технике (40% против 27% у мужчин), а мужчины чаще выбирают автоматизацию дома (14% против 9%).

О новинках среди устройств и технологий для «умного дома» участники узнают из нескольких источников. Треть (33%) в основном полагается на рекомендации друзей, коллег и родственников. Практически каждый пятый (22%) обращает внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Также участники опроса упоминают рекламу на видеоплатформах (17%), рекламу у блогеров и техноблогеров (14%) и наружную рекламу (8%).