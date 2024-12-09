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«Авито Реклама» расширила возможности премиальных медийных инструментов

«Авито Реклама» расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Новые баннеры показываются во всю высоту экрана ноутбука или монитора стационарного компьютера в разделах «Авито Недвижимость» и «Авито Авто». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Раньше пользователи видели премиальные форматы на главной странице «Авито» в горизонтальном формате. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. С помощью инструмента бренды увеличивают узнаваемость, расширяют охват и привлекают внимание потенциальных клиентов.

«Каждый день в веб-версию «Авито» заходит 25% активных пользователей классифайда. Так же, как и в мобильном приложении, они покупают товары, заказывают услуги, выбирают автомобили или квартиры, откликаются на вакансии и даже бронируют путешествия. Для того чтобы бизнес мог быстрее и проще находить клиентов среди многомиллионной аудитории и получать дополнительный рекламный инвентарь, мы развиваем инструменты для всех устройств. Кроме того, сегодня запрос брендов на заметные форматы в диджитале стоит особенно остро. Отчасти это связано с появлением новых бизнесов на рынке и, соответственно, ростом конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

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Маркет

ML-модели платформы учитывают действия, которые пользователи совершают на площадке: просмотры товаров, историю покупок, добавления в корзину или в «Избранное» и другие. Это позволяет привлекать внимание аудитории, которая вероятнее заинтересуется рекламой.

Новые баннеры состоят из изображения размером 300х900. Запустить их можно с оплатой по CPM: бизнес платит за тысячу видимых показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить максимум аудитории в рамках рекламного бюджета.

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