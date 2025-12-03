Разделы

Жители России планируют потратить на покупки к зимнему сезону в среднем 18 500 рублей

«Авито Товары» и «Авито Реклама» провели опрос среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет*, чтобы понять, как жители страны совершают покупки в зимний сезон. Основной спрос приходится на зимнюю обувь, теплую одежду и верхнюю одежду, а ключевыми факторами выбора остаются цена, удобство и качество материалов. Чаще всего о новых товарах для зимнего сезона и распродажах участники опроса узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями — так ответили (56%) респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исследование показало, что самыми популярными категориями товаров, которые приобретают к началу зимнего сезона, стали зимняя обувь (62%), теплая одежда и аксессуары (56%) и верхняя одежда (51%). Декор для украшения жилья к Новому году интересует чуть больше трети (34%) респондентов, автомобильные товары и детские зимние вещи востребованы у 24% опрошенных.

Главным поводом для покупки зимних вещей является необходимость обновить гардероб, так ответили 65% опрошенных. Потребность в более теплых и удобных вещах отметили 40%. Почти для трети (30%) респондентов причиной стала необходимость обновить детские вещи, которые больше не подходят ребенку. Ещё столько же отметили, что прошлогодний гардероб уже не выглядит актуальным. Дополнительным стимулом являются сезонные скидки на распродажах, на них ориентируются 28% участников опроса.

Чаще всего (77%) респонденты оформляют заказы онлайн на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями. Следом идут супермаркеты (42%) и специализированные магазины (41%). Покупки в соцсетях совершают 6% опрошенных, а приобретают товары у знакомых всего 5%.

При выборе зимних товаров респонденты прежде всего ориентируются на цену (63%), не менее важны удобство и комфорт (61%), а также практичность и свойства материалов (43%). Отзывы других покупателей учитывают почти четверть (23%), чуть меньше (21%) обращают внимание на долговечность и дизайн, тогда как бренд важен для 10%, а рекомендации знакомых — для 6%.

Готовиться к холодам жители России начинают преимущественно осенью: самым популярным месяцем для покупок респонденты назвали ноябрь (29%), следом идут октябрь (28%) и сентябрь (21%). При этом небольшая часть участников опроса готовится к покупкам заранее: летом товары приобретают 7%, и столько же откладывают обновление вещей до наступления холодов. Покупки при возникновении необходимости совершают 16% респондентов.

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

Цифровизация

Чаще всего респонденты тратят на зимние покупки от 5 до 10 тыс. руб. — такой вариант указали 29% респондентов. На сумму от 10 до 20 тыс. руб. ориентируются чуть меньше (26%) опрошенных. Еще (18%) тратят до пяти тыс. руб. Бюджет от 20 до 35 тыс. руб. назвали (15%) респондентов, а расходы от 35 до 60 тыс. руб. отметили (8%). Более крупные траты встречаются реже: от 60 до 100 тыс. руб. указали (3%) участников, свыше 100 тыс. руб. — (1%). В среднем жители России планируют выделить на зимние покупки 18,53 тыс. руб.

Чаще всего о новых товарах для зимнего сезона, скидках и распродажах участники опроса узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями — так ответили (56%) респондентов. На втором месте остаются личные рекомендации: советы друзей, коллег и родственников указали (26%) участников опроса. Социальные сети стали источником информации для (22%) респондентов. Рекламу на телевидении и в поисковых системах отметили по (19%) участников. Наружные форматы назвали (11%) респондентов, контент у блогеров — (8%), сервисы навигации — (6%). Рекламу на радио указали (3%) участников исследования.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет.

