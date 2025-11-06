Более трети россиян стали чаще покупать товары на распродажах

Эксперты «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. пользователей старше 18 лет и узнали, что россияне чаще всего покупают на ноябрьских распродажах, как готовятся к сезону скидок и сколько денег планируют потратить в этом году. Выяснилось, что большинство россиян (74%) участвуют в «черной пятнице». При этом треть опрошенных (37%) признались, что стали чаще приобретать товары на распродажах. Больше всего покупательская активность в периоды скидок выросла у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (24%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Что россияне покупают на распродажах

Согласно результатам опроса, наиболее востребованные товары во время распродаж — это повседневная одежда (46%) и обувь (39%). В тройку лидеров также вошли товары для дома, мебель и бытовая техника (34%). Замыкают топ-5 самых популярных у россиян покупок — верхняя одежда (32%) и гаджеты (32%). Четверть опрошенных ждут распродаж, чтобы приобрести косметику и парфюмерию (26%) и аксессуары (22%).

Траты россиян во время распродаж

В этом году большинство покупателей (23%) собираются потратить во время ноябрьских распродаж от 5 001 до 10 000 руб. Каждый пятый (17%) россиянин выделяет на шоппинг бюджет в размере от 3 001 до 5 000 руб., 15% потребителей готовы расстаться с суммой от 10 001 до 15 000 руб., и еще 11% признаются, что комфортный для них бюджет — от 15 001 до 30 000 руб. Причем мужчины чаще готовы тратить большие суммы — до 30 000 руб. (13% против 9% женщин). Только 5% россиян могут себе позволить отдать в сезон скидок свыше 30 000 руб.. В среднем россияне планируют потратить во время ноябрьских распродаж 10 394 руб.

Как россияне готовятся к распродажам

Треть россиян (33%) планируют покупки перед распродажами: они заранее сохраняют товары в «избранное» или в корзину, чтобы потом иметь возможность приобрести их со скидкой. Еще треть опрошенных (27%) рассказали, что в период сезонных скидок тратят деньги осознанно — смотрят обзоры, читают отзывы и сравнивают цены. При этом мужчины чаще проводят такие исследования (29% против 25% женщин). Пятая часть респондентов (20%) признались, что в преддверии распродаж привыкли планировать траты, чтобы не выйти за рамки бюджета. Такой рациональный подход ближе всего молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет (30%). Десятая часть россиян (10%) составляют виш-лист.

Что выбирают россияне — бренды или скидки

Треть россиян (35%) признались, что во время распродаж не обращают внимание на бренды. Четверть опрошенных (26%) готовы приобрести продукцию марки, которую раньше не покупали, если цена привлекательная. Еще четверть респондентов (28%) выбирают бренды, к которым привыкли, но иногда готовы рассмотреть что-то новое. И десятая часть потребителей (11%) остаются верны любимым брендам, даже если нет скидок. При этом мужчины чаще проявляют консерватизм и готовы заплатить больше, но купить товар знакомого бренда (15% против 8% у женщин).

Как россияне узнают о распродажах

Большинство россиян (55%) узнают о предстоящих ноябрьских распродажах и специальных предложениях из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями. Для трети респондентов (35%) основной источник информации — реклама в социальных сетях, еще 29% доверяют рекомендациям коллег, друзей и родственников. 28% опрошенных признаются, что увидели рекламу по телевидению, и столько же (28%) — в поисковой выдаче. Еще 15% узнали о скидках из наружной рекламы.