Яндекс.Станция Мини
|12.11.2024
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«Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос
Мини-тройка колонок Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Мини 3». Это третье поколение модели «Мини», дебютировавшей на российском рынке более пяти лет назад – в октябре 2019 г. «Станция Мини 3» отличается от первой и второй ревизий в
|12.11.2024
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«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения
«Яндекс» выпустил «Станцию Мини 3» — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и «Алисой» с нейросетью Ya
|21.08.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж обновленной «Яндекс Станции Лайт»
ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи обновленной «Яндекс Станции Лайт» второго поколения. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» со
|22.06.2023
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«Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ
В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совместно с творческим объединением ÖMANKÖ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Узоры на «Станции» вдохновлены вибрациями звуковых волн в песке и символизир
|13.06.2023
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«Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками
Вместе с ней покупатели получат яркие стикеры со «Смешариками», которые дети смогут сами наклеить на колонку — в дополнение к Крошу, Нюше, ежику и другим героям Ромашковой долины. «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками Детей также ждет увлекательный голосовой квест со «Смешариками», который доступен во всех колонках с «Алисой». Благодаря захватывающему сюжету и загадкам, ребенок л
|05.10.2021
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«Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»
ожно объединять «Яндекс» не просто так предоставил покупателям возможность купить «Модуль» и новую «Станцию мини» единым комплектом. «Модуль» умеет работать с умными колонками компании. «Если о
|06.11.2020
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Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»
омянутой «Яндекс.станцией мини», появившейся в октябре 2019 г. со стартовой ценой в те же 4000 руб. Яндекс.станция мини На момент публикации материала она подорожала до 4500 руб., и за эти день
|06.12.2019
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«Яндекс.станция мини» научилась играть мелодии из любых звуков
«Яндекс» сообщил о том, что теперь для «Яндекс.станции мини» можно создавать собственные звуки и жестами играть с их помощью музыку. Чтобы попробовать, нужно на платформе «Яндекс.диалоги» создать диалог в группе «Синтезатор», загрузи
|31.10.2019
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В «Связном» стартовали продажи «Яндекс.Станции Мини»
«Связной» стал первой розничной сетью, в которой появилась новая умная мини-колонка от «Яндекса». «Яндекс.Станция Мини» представлена в двух цветах — белом и чёрном. Новинку можно приобрести в
|09.10.2019
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Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео
лонки собственной разработки со встроенным голосовым помощником «Алиса». Новинка получила название «Яндекс.Станция Мини». Особенностью умной колонки «Станция Мини» является поддержка управления
Яндекс.Станция Мини и организации, системы, технологии, персоны:
|Сухоруков Сергей 24 3
|Иксанова Екатерина 16 3
|Ерёмин Вадим 8 2
|Поликарпов Иван 8 2
|Мельник Сергей 16 2
|Маскелиаде Антон 2 2
|Борзилов Давид 72 1
|Круглов Константин 28 1
|Биленко Михаил 7 1
|Термен Лев 1 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Законов Андрей 5 1
|Чернов Денис 3 1
|Скурихин Владимир 16 1
|Мухина Наталия 1 1
|Романов Евгений 7 1
|Малицкий Дмитрий 1 1
|Термен Петр 1 1
|Самойленко Игорь 32 1
|Губанов Андрей 88 1
|Ведомости 996 1
|Альтаир медиа - Пикабу 17 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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