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Яндекс.Станция Мини



12.11.2024 «Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос

Мини-тройка колонок Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Мини 3». Это третье поколение модели «Мини», дебютировавшей на российском рынке более пяти лет назад – в октябре 2019 г. «Станция Мини 3» отличается от первой и второй ревизий в

12.11.2024 «Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения

«Яндекс» выпустил «Станцию Мини 3» — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и «Алисой» с нейросетью Ya
21.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж обновленной «Яндекс Станции Лайт»

ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи обновленной «Яндекс Станции Лайт» второго поколения. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» со
22.06.2023 «Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ

В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совместно с творческим объединением ÖMANKÖ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Узоры на «Станции» вдохновлены вибрациями звуковых волн в песке и символизир
13.06.2023 «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками

Вместе с ней покупатели получат яркие стикеры со «Смешариками», которые дети смогут сами наклеить на колонку — в дополнение к Крошу, Нюше, ежику и другим героям Ромашковой долины. «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками Детей также ждет увлекательный голосовой квест со «Смешариками», который доступен во всех колонках с «Алисой». Благодаря захватывающему сюжету и загадкам, ребенок л
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»

ожно объединять «Яндекс» не просто так предоставил покупателям возможность купить «Модуль» и новую «Станцию мини» единым комплектом. «Модуль» умеет работать с умными колонками компании. «Если о
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»

омянутой «Яндекс.станцией мини», появившейся в октябре 2019 г. со стартовой ценой в те же 4000 руб. Яндекс.станция мини На момент публикации материала она подорожала до 4500 руб., и за эти день
06.12.2019 «Яндекс.станция мини» научилась играть мелодии из любых звуков

«Яндекс» сообщил о том, что теперь для «Яндекс.станции мини» можно создавать собственные звуки и жестами играть с их помощью музыку. Чтобы попробовать, нужно на платформе «Яндекс.диалоги» создать диалог в группе «Синтезатор», загрузи
31.10.2019 В «Связном» стартовали продажи «Яндекс.Станции Мини»

«Связной» стал первой розничной сетью, в которой появилась новая умная мини-колонка от «Яндекса». «Яндекс.Станция Мини» представлена в двух цветах — белом и чёрном. Новинку можно приобрести в

09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео

лонки собственной разработки со встроенным голосовым помощником «Алиса». Новинка получила название «Яндекс.Станция Мини». Особенностью умной колонки «Станция Мини» является поддержка управления

Публикаций - 57, упоминаний - 90

Яндекс.Станция Мини и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 50
VK - Mail.ru Group 3455 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 9
Xiaomi 1732 7
Samsung - Harman - JBL 216 7
МегаФон 8803 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 6
Aqara - Акара.Ру 27 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
Apple Inc 12099 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Samsung Electronics 10254 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростелеком 9699 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 2
Прогноз 1650 2
Microsoft Corporation 24623 1
GoPro Inc 59 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Sony 6544 1
Nintendo 755 1
DJI 73 1
Amlogic 35 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Philips 2053 1
Legrand 77 1
Rubetek - Рубетек 18 1
Yandex Go - Yango 26 1
МегаФон Ритейл 79 1
DEXP 53 1
Digma 184 1
Yeelight 15 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - Amiga 25 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Baku Electronics - Azerbaijan Electronics 2 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 21
Связной ГК 1369 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Uber 330 1
Яндекс Музей 5 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
LEGO 244 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Метрополис ТРК 53 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Рики ГК 7 1
Sulpak 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Резонанс НПП 370 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 46
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 32
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 20
Микрофон - Microphone 2501 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 14
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 11
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 10
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 9
Часы - Watch 941 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 8
Наушники - Headphones 3999 8
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IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 6
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Аксессуары 3881 6
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Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 9
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 8
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 7
Google Android 13994 5
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 5
Samsung - Harman - JBL Link Portable 8 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 4
Apple iOS 7809 3
Samsung Galaxy 955 3
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 3
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Яндекс.Станция Лайт 3 3
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Металлы - Золото - Gold 1135 1
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Большой Брат 6 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Ведомости 996 1
Альтаир медиа - Пикабу 17 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
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