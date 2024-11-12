Яндекс.Станция Мини

«Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос Мини-тройка колонок Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Мини 3». Это третье поколение модели «Мини», дебютировавшей на российском рынке более пяти лет назад – в октябре 2019 г. «Станция Мини 3» отличается от первой и второй ревизий в

«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения «Яндекс» выпустил «Станцию Мини 3» — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и «Алисой» с нейросетью Ya

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж обновленной «Яндекс Станции Лайт» ммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи обновленной «Яндекс Станции Лайт» второго поколения. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» со

«Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совместно с творческим объединением ÖMANKÖ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Узоры на «Станции» вдохновлены вибрациями звуковых волн в песке и символизир

«Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками Вместе с ней покупатели получат яркие стикеры со «Смешариками», которые дети смогут сами наклеить на колонку — в дополнение к Крошу, Нюше, ежику и другим героям Ромашковой долины. «Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками Детей также ждет увлекательный голосовой квест со «Смешариками», который доступен во всех колонках с «Алисой». Благодаря захватывающему сюжету и загадкам, ребенок л

«Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» ожно объединять «Яндекс» не просто так предоставил покупателям возможность купить «Модуль» и новую «Станцию мини» единым комплектом. «Модуль» умеет работать с умными колонками компании. «Если о

Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» омянутой «Яндекс.станцией мини», появившейся в октябре 2019 г. со стартовой ценой в те же 4000 руб. Яндекс.станция мини На момент публикации материала она подорожала до 4500 руб., и за эти день

«Яндекс.станция мини» научилась играть мелодии из любых звуков «Яндекс» сообщил о том, что теперь для «Яндекс.станции мини» можно создавать собственные звуки и жестами играть с их помощью музыку. Чтобы попробовать, нужно на платформе «Яндекс.диалоги» создать диалог в группе «Синтезатор», загрузи

В «Связном» стартовали продажи «Яндекс.Станции Мини» «Связной» стал первой розничной сетью, в которой появилась новая умная мини-колонка от «Яндекса». «Яндекс.Станция Мини» представлена в двух цветах — белом и чёрном. Новинку можно приобрести в