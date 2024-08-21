«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж обновленной «Яндекс Станции Лайт»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи обновленной «Яндекс Станции Лайт» второго поколения. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 5999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Ключевое отличие «Станции Лайт» нового поколения от ее предшественницы – наличие встроенного LED-экрана с анимацией, состоящего из 36 элементов. Экран также может отображать текущие время или температуру.

На верхней части колонки находятся сенсорные кнопки увеличения и уменьшения громкости, управление которой происходит касанием или удерживанием пальца на панели управления.

Новая форма корпуса «Станции Лайт» позволила увеличить ее акустический объем, сделав ее звучание еще чище, громче и насыщенней. По сравнению с прошлым поколением доступно больше частот и басов, а также увеличенная мощность динамика до 6 Вт. Этого хватит, чтобы заполнить музыкой небольшую комнату – например, детскую.

Два микрофона помогают «Алисе» быстро реагировать на команды и распознавать шепот. Если обратиться к «Алисе» шепотом, она тоже понизит голос – точно так же, как это делают люди. На задней стороне колонки находится кнопка отключения микрофонов, которая прекращает их работу на аппаратном уровне. Обесточить все микрофоны можно нажатием кнопки – подсветка станет красной, и «Станция Лайт» перестанет воспринимать любые звуки. Для повторного включения микрофонов достаточно нажать кнопку еще раз.

«Станцию Лайт» можно использовать и как обычную Bluetooth-колонку, транслируя музыку с компьютера, планшета или смартфона. Это удобно, когда поблизости нет интернета. Для активации этого режима необходимо четыре раза нажать кнопку отключения микрофонов на задней стороне колонки. Подсветка сверху станет синей. Далее необходимо запустить поиск устройств Bluetooth на девайсе и выбрать в списке «Станцию Лайт».

«Станция Лайт» – первая умная колонка от «Яндекса», которая стала по-настоящему портативной. Она переключается между разными Wi-Fi сетями и поддерживает работу от внешнего аккумулятора. Узнать, сколько осталось заряда, можно двумя способами. На корпусе аккумулятора находятся четыре индикатора, рядом с которыми расположена кнопка, нажатие на нее отображает количество белых светящихся точек, одна точка – 20% заряда. Также можно спросить виртуального ассистента на колонке, к которой подключен аккумулятор: «Алиса, какой уровень заряда?» или «Алиса, сколько осталось заряда?». Она ответит голосом и покажет оставшийся заряд на LED-экране «Станции».

«Станция Лайт» научилась запоминать Wi-Fi сети – как домашние, так и мобильные. Например, если включен режим модема на смартфоне. Умная колонка автоматически переключается между знакомыми сетями с разрешения пользователя, так что не нужно каждый раз настраивать колонку заново.

В комплекте есть зарядное устройство, которое подключается к колонке через разъем USB-C. Полная зарядка занимает около 3-5 часов.