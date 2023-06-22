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«Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ

В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совместно с творческим объединением ÖMANKÖ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Узоры на «Станции» вдохновлены вибрациями звуковых волн в песке и символизируют гармонию инноваций и природы. На корпус нанесен текст: «По мере того, как сеются семена инноваций, расцветает сад прогресса. Развивайте свои идеи, лелейте свои мечты и наблюдайте, как ваше видение укореняется». Внутри коробки также будет вложен комикс с приключениями команды ÖMANKÖ. Помимо специального дизайна, «Станция мини» оснащена LED-экраном, а также модулями Bluetooth и Wi-Fi (с поддержкой 2,4 и 5 ГГц).

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«Станция мини»

Колонку от «Яндекс плюса» и ÖMANKÖ можно заказать на «Яндекс маркете». Тираж колонки ограничен и составляет 1000 штук. Купить «Станции» в лимитированном дизайне можно с 23 июня 2023 г. на «Яндекс маркете» за 7990 руб., а также в аренду на один или три года за 999 руб./мес. или за 549 руб./мес. соответственно.

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