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В продажу поступила «Станция Лайт» 2 без часов — новая умная колонка по доступной цене

Начались продажи «Станции Лайт» 2 без часов. Это одна из самых доступных умных колонок «Яндекса». Устройство позволяет получать ответы на самые разные вопросы, общаться с ИИ-ассистентом «Алисой», слушать музыку, управлять умным домом, ставить будильники и планировать важные события. Модель подойдет тем, кто ценит простоту и удобство или выбирает гаджет для ребенка. Стоимость новинки — 5490 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Станция Лайт» 2 без часов представлена в двух новых цветах — фиолетовом и зеленом. Дизайн такой же, как у модели с часами: та же форма корпуса, те же кнопки и аналогичное покрытие. В комплекте с колонкой поставляются стикеры, которыми дети любят украшать корпус устройства.

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Яндекс
В продажу поступила «Станция Лайт» 2 без часов — новая умная колонка по доступной цене

Новая колонка оснащена широкополосным динамиком мощностью 6 Вт и двумя микрофонами, которые распознают команды даже на фоне шума. Включать музыку и менять громкость можно с помощью быстрых команд — достаточно сказать просто «Тише» или «Стоп». Колонка поймет и две команды сразу. Например, если ребенку надоело слушать музыку, он может сказать «Алиса, выключи музыку и поставь сказку». А если докупить к «Станции Лайт» 2 аккумулятор, можно будет носить ее с собой по дому.

В новой колонке доступны все те же функции, что и в модели с часами. Она позволяет управлять устройствами умного дома, которые работают на Matter over Wi-Fi, получать информативные и точные ответы, адаптированные под устную речь, а также ставить будильники и напоминания. С ее помощью ребенок сможет слушать детские песенки и сказки. А в рамках опции «Про» ему будут доступны увлекательные игры и квесты для детей от 3 до 8 лет, а также тренажер для изучения таблицы умножения.

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Безопасность

«Станции Лайт» 2 можно объединять в стереопары независимо от наличия часов. А если включить режим «Играй везде», музыка будет играть на всех колонках в доме.

Устройство доступно в продаже в официальном магазине «Алисы» и в крупнейших федеральных сетях электроники.

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