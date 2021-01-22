«Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок

Умная колонка «Станция макс», которую «Яндекс» выпустил 1 декабря 2020 г., таинственным образом пропала из магазинов. Эксперты полагают, что это связано с дефицитом комплектующих, но в «Яндексе» это не подтверждают, заявляя, что колонка вернется в розничные сети до конца февраля 2021.

Исчезнувшая «Станция»

Смарт-колонка «Яндекс.станция макс» стала дефицитом в крупных российских сетевых магазинах, но не по причине высокого спроса на них. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных изданием экспертов, все дело в трудностях с поставками комплектующих и неверно выбранной стратегии закупок.

Редакция CNews убедилась, что на 22 января 2021 г. новую колонку «Яндекса» действительно нельзя было купить в наиболее известных розничных сетях. В «Ситилинке», «М.Видео» и DNS «Станции макс» нет в наличии, и даже в старейшем российском онлайн-магазине «Озон» приобрести ее пока не представляется возможным. Отсутствует колонка и в магазинах «Связного», а также у операторов связи МТС, «Мегафон» и «Билайн».

В то же время приобрести оригинальную «Станцию» и «Станцию мини» россияне на 22 января 2021 г. по-прежнему могли. Обе колонки доступны во многих крупных магазинах страны.

Новой колонки «Яндекса» нет нигде

Анонс «Станции макс» состоялся в конце ноября 2020 г., и это третье поколение умных колонок «Яндекса» после самой первой «Станции» образца мая 2018 г. и крошечной «Станции мини», вышедшей в октябре 2019 г. В продажу «Станция макс» поступила 1 декабря 2020 г.

Что случилось с новой колонкой «Яндекса»

По мнению одного из опрошенных «Ведомостями» экспертов, поначалу «Яндекс» привез в Россию лишь небольшую партию своих новых колонок «Станция макс», но она была распродана очень быстро. Но затем ИТ-гигант решил повременить с закупкой комплектующих для своего гаджета с целью дождаться снижения цен на них, которое, тем не менее, так и не произошло по причине торговых войн и пандемии коронавируса. «Из-за этого у компании возникли проблемы с производством новых колонок», – отметил собеседник «Ведомостей», упомянув про проблемы с логистикой, вызванные регулярно меняющимися правилами пересечения границы Китая.

Купить «Станцию макс» нельзя ни онлайн, ни офлайн

Другой источник издания тоже указывает на проблемы с комплектующими для «Станции макс», с которыми столкнулся «Яндекс». По его словам, ИТ-корпорация не смогла вовремя закупить микрофоны и основную плату микроэлектроники.

Комментарий «Яндекса»

Представители «Яндекса» не подтверждают предположение собеседников «Ведомостей» о причинах возникновения дефицита на «Станцию макс». Они сообщили CNews, что «”Станция макс” поступила в продажу 1 декабря и долгое время отлично продавалась на “Яндекс.маркете”, в “М.Видео”, DNS, “Ситилинке” и многих других магазинах». «Мы рассчитывали, что устройство будет успешным, но спрос на него оказался даже выше наших самых смелых ожиданий – накануне Нового Года очень многие выбрали новую умную колонку в качестве подарка своим близким. На данный момент “Станции макс” просто закончились в магазинах», – рассказали они CNews, добавив, что компания планирует возобновить продажи устройства в течение февраля 2021 г.

Денис Чернов, руководитель группы закупок «Аксессуары и сетевое оборудование» в «Ситилинке», сообщил CNews: «Новые поставки "Яндекс.станции макс" мы ожидаем в феврале сразу в четырех цветовых решениях. Интерес покупателей выразился в высокой скорости продаж "Яндекс.cтанции макс", которая была в наличии в декабре прошлого года, даже несмотря на самую высокую цену в линейке – порядка 18 тыс. руб. за единицу».



Особенности «Станции макс»

Колонка «Станция макс» - это улучшенная версия оригинальной «Станции» почти трехлетней давности, ставшей первым собственным гаджетом «Яндекса». Список основных отличий новой колонки включает трехполосный звук, поддержку видео в формате 4К HDR и наличие встроенного светодиодного экрана. Также в комплекте с ней поставляется пульт управления, которого нет у обычной «Станции».

«Станция макс» имеет массу новых возможностей в сравнении с предшественниками...

Новая колонка сохранила прежний дизайн (за исключением монохромного LED-экрана 25х16 точек, расположенного на передней панели) и прежнее число динамиков – пять. С другой стороны, их общая мощность существенно выросла – с 50 до 65 Вт.

...но пока россиянам доступны только они

Комплектный пульт позволяет переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук, плюс в него встроен микрофон для голосовых команд, что позволяет управлять колонкой при выключенных микрофонах в ней самой. Также в «Станции макс» появились новые разъемы – HDMI 2.0 с поддержкой 4К HDR для подключения к телевизору и просмотра фильмов, аудиовыход для наушников или внешней акустики и гигабитный Ethernet.

На момент начала продаж российская розничная цена «Станции макс» составляла 17 тыс. руб. Изменится ли она после поступления в продажу новой партии, пока остается неизвестным.