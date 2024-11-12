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«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения

«Яндекс» выпустил «Станцию Мини 3» — с новым дизайном, улучшенным звуком, LED-экраном и «Алисой» с нейросетью YandexGPT. Новая колонка способна управлять устройствами умного дома по Wi-Fi и подключать устройства с Matter over Wi-Fi. Кроме того, пользователи теперь могут давать ассистенту одновременно две команды, редактировать будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой», а также получать персонализированный прогноз погоды — эти опции стали доступны во всех умных устройствах с «Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый дизайн

«Станция Мини 3» имеет мягкую цельную форму. Верхнюю панель с сенсорными кнопками сделали слегка выпуклой, чтобы было удобно регулировать звук, переключать свайпом треки или приостанавливать музыку прикосновением к логотипу. На LED-экране можно увидеть не только температуру воздуха и время, но и эмоции «Алисы». Например, если сказать «Алиса, покажи глазки!» или сделать ей комплимент, она подмигнет с экрана. Колонка доступна в лиловом цвете и более традиционных черном и сером.

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Яндекс
«Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения

Улучшенный звук

Новая колонка звучит мощнее и чище «Станции Мини» предыдущего поколения. Это стало возможным благодаря увеличенному акустическому объему и более мощному динамику — 12 Вт вместо прежних 10 Вт.

Новые возможности «Алисы»

Виртуальному ассистенту теперь можно давать одновременно две команды: например «Алиса, выключи музыку и запусти пылесос» или «Алиса, опусти шторы и включи телевизор». Больше не нужно ждать, когда ассистент выполнит одну команду, чтобы дать другую. Это позволяет общаться с «Алисой» более естественно, как с человеком, и экономить свое время.

Напоминания и будильники, установленные голосом с помощью ассистента, теперь отображаются в приложении «Дом с Алисой». В приложении их можно редактировать и удалять, добавлять новые и указывать, на каких устройствах они должны включиться. Например, можно сделать так, чтобы напоминание сработало на всех колонках, а будильник — только в спальне. Кроме того, появилась возможность ставить сразу несколько будильников.

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Также «Алиса» может давать персонализированный прогноз погоды с важной пользователю информацией. Это может быть атмосферное давление, лунные фазы, УФ-индекс, влажность, направление и скорость ветра. Настроить прогноз погоды можно в приложении «Дом с Алисой».

«Станция Мини» третьего поколения стоит 9990 руб. Ее можно приобрести на «Яндекс Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинке».

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