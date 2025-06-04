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Новый интерфейс, режим караоке и интеграция с умным домом — «Яндекс» обновил «Станцию Дуо Макс»

«Станция Дуо Макс» — флагманская умная колонка «Яндекса» с экраном — получила крупнейшее обновление с момента запуска и теперь работает на операционной системе YaOS X. Благодаря этому устройство получило новый удобный для просмотра видео и управления умным домом интерфейс, настройки, а также некоторые функции умных телевизоров с «Алисой» — например, режим караоке и бесконечное смотрение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый интерфейс и многозадачность

Главный экран «Станции Дуо Макс» теперь можно настраивать под себя: добавлять и убирать виджеты приложений, выбирать стиль часов и легко менять фоновые заставки. Меню приложений тоже изменилось: пользователи будут видеть на экране «карусель» видео, телеканалов и приложений, которые недавно открывали, а также список всех установленных программ. Это поможет им быстро найти недосмотренный фильм или включить любимый канал.

«Станция Дуо Макс» стала многозадачной — можно запускать сразу несколько приложений и переключаться между ними с помощью свайпа. Это удобнее, чем каждый раз заново открывать приложение. В частности, можно прервать просмотр фильма, перейти в чат с «Алисой» в Браузере — например, чтобы обсудить с ней возникший по ходу сюжета вопрос, — и снова вернуться в онлайн-кинотеатр.

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Яндекс
Новый интерфейс, режим караоке и интеграция с умным домом — «Яндекс» обновил «Станцию Дуо Макс»

Новые функции для развлечений

В музыкальном плеере появился режим караоке, который раньше был доступен только на «ТВ Станциях». Теперь владельцы «Станции Дуо Макс» тоже могут приглушить голос исполнителя и петь вместо него — текст будет появляться на экране, как в караоке. В каталоге доступно около 11 тыс. песен от более чем 7 тыс. музыкантов, и он регулярно пополняется.

Для тех, кто любит фоном смотреть видео, появилась функция бесконечного смотрения. Когда одно видео подходит к концу, автоматически запускается другое — так же, как в «Поиске по видео» «Яндекса». Пользователю не нужно отрываться от дел, чтобы найти новый ролик: алгоритмы рекомендаций подберут контент на его вкус.

Центр управления умным домом

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В «Станции Дуо Макс» стало больше возможностей для управления умным домом. Теперь на экран устройства можно вывести видео с камер, подключенных к приложению «Дом с Алисой», и добавить виджеты с данными датчиков — например, чтобы следить за температурой и влажностью воздуха. Это превращает умную колонку в полноценную панель для контроля за показаниями устройств.

Будущие функции

До конца лета 2025 г. «Станция Дуо Макс» получит еще несколько обновлений. В частности, появится активация по взгляду и распознавание лиц, чтобы членам семьи было проще переключаться между аккаунтами. Включить устройство можно будет, даже не окликая «Алису» по имени — достаточно просто посмотреть на экран.

Как обновить

Обновление уже доступно всем пользователям. Для его установки нужно кликнуть на кнопку «Обновить» на главном экране «Станции Дуо Макс».

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