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Перед Новым годом пользователи купили больше миллиона «Яндекс Станций»

Декабрь стал рекордным месяцем по продажам «Яндекс Станций». За месяц было продано более 1 млн устройств, в основном их покупали ближе к Новому году. Половину всех проданных колонок пользователи активировали 31 декабря 2023 г. и 1 января 2024 г., когда все разворачивают подарки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди новогодних подарков были не только хорошо знакомые всем «Станция 2», «Макс» и «Мини», но и совсем новые устройства — «Станция Миди» и «Дуо Макс», первая колонка «Яндекса» с экраном. Для активации умных колонок необходимо иметь приложение «Дом с Алисой», поэтому все каникулы оно держалось в топе App Store по числу установок.

В каникулы пользователи часто просили «Алису» включить елочку или зажечь гирлянду. Таких «новогодних» запросов было 2,4 млн — это почти в два раза больше, чем год назад. Просьба включить гирлянду прозвучала 900 тыс. раз, а волшебная фраза «Раз, два, три! елочка гори!» — 122 тыс.

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