«Яндекс Станция Мини 3 Про» поступила в продажу — новая колонка станет самым доступным решением для управления умным домом

«Станция Мини 3 Про» первой среди компактных колонок получила технологии, ранее доступные только в старших и более дорогих моделях. В небольшом корпусе пользователи получат универсальный хаб умного дома, насыщенный звук 18 Вт, кольцевую LED-индикацию и впервые — возможность беспроводного подключения дополнительных модулей. Стоимость составит 11990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Универсальный хаб умного дома

«Станция Мини 3 Про» может управлять устройствами, которые работают по всем популярным протоколам умного дома: Zigbee, Wi-Fi или Matter over Wi-Fi. Любое освещение, устройства для контроля климата или безопасности будут работать в единой экосистеме без дополнительного хаба. А сценарии с Zigbee-девайсами могут работать даже без интернета — раньше такие устройства подключались напрямую только к старшим моделям «Яндекс Станций».

Улучшенный звук

Несмотря на компактный размер, «Станция Мини 3 Про» обеспечивает насыщенное звучание в любом помещении и глубокие басы. Специально спроектированный динамик с неодимовым магнитом позволил инженерам увеличить акустический объем корпуса и добавить два пассивных излучателя. Они преобразуют внутреннее звуковое давление в насыщенные низкие частоты. Такая акустическая конструкция встречается только в более дорогих моделях и впервые реализована в компактном устройстве.

Дополнительные модули

Одно из главных отличий новой колонки от других устройств «Яндекса» — к ней можно подключить внешний аккумулятор или климатический модуль, чтобы расширить ее возможности под разные задачи пользователя. Оба модуля прочно соединяются с корпусом без проводов за счет специально разработанного магнитного крепления.

Портативный аккумулятор полезен тем, кто хочет перемещаться по квартире прямо с колонкой или использовать ее там, где нет розетки — с ним «Станция» может воспроизводить музыку непрерывно до 7 часов. Аккумулятор уже поступил в продажу, его стоимость составит 2990 руб.

Климатический модуль поможет следить за показателями температуры, влажности и уровня CO2. Эти данные можно использовать в сценариях умного дома — например, для автоматического увлажнения, если воздух стал слишком сухим, или для контроля уровня углекислого газа. Модуль появится в продаже до конца 2025 г.

Промышленный дизайн

«Станция Мини 3 Про» — единственная среди компактных колонок, которая обладает кольцевой LED-подсветкой. Разные цвета и переливы света служат индикатором при взаимодействии со «Станцией»: анимациями подсвечиваются активность ИИ-ассистента «Алисы», звонки, режим лава-лампы, генеративная музыка и многое другое. Корпус колонки обтянут акустической тканью с двухцветным плетением и меланжевым эффектом, а под ней спрятан датчик освещенности — чтобы яркость дисплея всегда была комфортной для глаз.

«Станции Мини 3 Про» и портативный аккумулятор уже доступны для покупки в крупных федеральных сетях — на полках магазинов и онлайн.