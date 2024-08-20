Самая дешевая умная колонка «Яндекса» по-крупному обновилась. Она получила встроенный дисплей и научилась работать без интернета
«Яндекс» выпустил второе поколение недорогой умной колонки «Станция Лайт». Первая модель вышла четыре года назад. Второе поколение разительно отличается от первой – она мощнее, у нее теперь есть дисплей и даже возможность подключения внешнего аккумулятора. Но все это отразилось на розничной цене – назвать «Станцию Лайт 2» по-настоящему доступной уже нельзя.
«Станция Лайт», версия 2.0
Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Лайт 2». По сравнению с первым поколением, вышедшим в июле 2021 г., новинка полностью изменилась внешне, как по форме корпуса, так и по его наполнению. В частности, теперь у нее есть встроенный дисплей, состоящий из 36 светодиодов, позволяющий выводить не только информацию (текущее время, температура воздуха), но и различную анимацию.
На момент выхода «Станция Лайт 2» стоила 6000 руб., что сильно дороже первой «Станции Лайт», которая на старте продаж оценивалась в 4000 руб., а спустя четыре года подорожала до 4500 руб. На вопрос редакции CNews о прекращении распространения «Станции Лайт» представители «Яндекса» ответили, что продажи этой модели «не прекращены».
На начальном этапе доступно три цвета корпуса новой колонки – фиолетовый, розовый и голубой. До конца 2024 г., по заверениям «Яндекса», в продажу поступят в колонки в оранжевом, зеленом и темно-сером цветах. «Лайт» первого поколения тоже доступна в шести оттенках, но набор немного отличается – есть желтый, фиолетовый, красный, розовый, бежевый и мятно-зеленый.
В комплекте со «Станцией Лайт 2» поставляются стикеры и маски, которыми можно украсить корпус колонки.
«"Станция Лайт 2" разрабатывается российской командой "Яндекса" и производится в Китае», – сообщили CNews представители «Яндекса». На вопрос редакции о подорожании «Лайт 2» на фоне «Лайт» первого поколения они ответили: «На ценообразование влияет множество факторов, включая стоимость комплектующих. В случае со "Станцией Лайт" второго поколения ключевым отличием от первого поколения является наличие LED-экрана, а также нового динамика, который специально спроектировали для новой модели».
Было четыре, стало два
Одной из особенностей новой колонки «Яндекса» стало сокращение количества встроенных микрофонов – если в «Лайт» их четыре, то в «Лайт 2» их уже два. В то же время мощность встроенного динамика, диаметр которого в «Лайт 2» составляет 44,5 мм, увеличился с 5 до 6 Вт.
Сама колонка стала немного крупнее – 97х63 мм против 90х55 мм у «Лайт» первого поколения. Появился встроенный экран. Весит новинка 350 граммов и питается по USB-C (5 В, 2 А, 10 Вт). Новинка имеет встроенные модули беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц).
Наличие Bluetooth существенно расширяет возможности колонки. Ее можно использовать по назначению даже при отсутствии подключения к интернету, транслируя на нее музыку, например, с телефона или компьютера. Возможность подключения USB-накопителей через порт USB-C в качестве источника композиций производителем не заявлена.
Колонка в кармане
Особенностью «Станции Лайт 2» стала возможность сделать ее портативной, вернее, такая возможность появится до конца 2024 г. Реализована она будет при помощи фирменного портативного аккумулятора, выполненного в виде подставки под колонку. Редакция CNews обнаружила в открытых источниках в интернете, что его емкость составит 2500 мАч.
Внешний аккумулятор весит 100 граммов при на габаритах 83х24 мм, базируется на литий-полимерном элементе питания, но имеет довольно короткий встроенный кабель – всего 43 мм. На корпусе, помимо кнопки включения, есть светодиодная индикация заряда и разъем USB-С для подзарядки.
Представители «Яндекса» утверждают, что полного заряда аккумулятора хватит для проигрывания музыки в течение трех часов максимум. Редакция отправила в «Яндекс» вопрос о возможности работы «Станции Лайт 2» от внешнего аккумулятора стороннего производителя и получила такой ответ: «Портативный аккумулятор разработан специально для "Станции Лайт" 2, работу колонки с другими внешними аккумуляторами не тестировали и подтвердить не можем». «Портативный аккумулятор разработан специально для "Станции Лайт" 2, работу колонки с другими внешними аккумуляторами не тестировали и подтвердить не можем», – добавили в «Яндексе».
Эмоциональная «Алиса»
Еще одной особенностью «Станции Лайт 2» стала функция отображения эмоций на экране. Встроенный в колонку голосовой ассистент Алиса» может подбодрить, подмигнуть или посочувствовать, и соответствующая эмоция высветится на дисплее. Это стало возможным благодаря технологии эмоционального синтеза.
За счет этой технологии «Алиса» также научилась учитывать контекст беседы. На основе него она подбирает подходящую интонацию для ответа – она может обидеться, грустить, удивляться и пр.