Самая дешевая умная колонка «Яндекса» по-крупному обновилась. Она получила встроенный дисплей и научилась работать без интернета

«Яндекс» выпустил второе поколение недорогой умной колонки «Станция Лайт». Первая модель вышла четыре года назад. Второе поколение разительно отличается от первой – она мощнее, у нее теперь есть дисплей и даже возможность подключения внешнего аккумулятора. Но все это отразилось на розничной цене – назвать «Станцию Лайт 2» по-настоящему доступной уже нельзя.

«Станция Лайт», версия 2.0

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Лайт 2». По сравнению с первым поколением, вышедшим в июле 2021 г., новинка полностью изменилась внешне, как по форме корпуса, так и по его наполнению. В частности, теперь у нее есть встроенный дисплей, состоящий из 36 светодиодов, позволяющий выводить не только информацию (текущее время, температура воздуха), но и различную анимацию.

На момент выхода «Станция Лайт 2» стоила 6000 руб., что сильно дороже первой «Станции Лайт», которая на старте продаж оценивалась в 4000 руб., а спустя четыре года подорожала до 4500 руб. На вопрос редакции CNews о прекращении распространения «Станции Лайт» представители «Яндекса» ответили, что продажи этой модели «не прекращены».

Яндекс «Станция Лайт 2»

На начальном этапе доступно три цвета корпуса новой колонки – фиолетовый, розовый и голубой. До конца 2024 г., по заверениям «Яндекса», в продажу поступят в колонки в оранжевом, зеленом и темно-сером цветах. «Лайт» первого поколения тоже доступна в шести оттенках, но набор немного отличается – есть желтый, фиолетовый, красный, розовый, бежевый и мятно-зеленый.

В комплекте со «Станцией Лайт 2» поставляются стикеры и маски, которыми можно украсить корпус колонки.

Яндекс «Станция Лайт» первого поколения

«"Станция Лайт 2" разрабатывается российской командой "Яндекса" и производится в Китае», – сообщили CNews представители «Яндекса». На вопрос редакции о подорожании «Лайт 2» на фоне «Лайт» первого поколения они ответили: «На ценообразование влияет множество факторов, включая стоимость комплектующих. В случае со "Станцией Лайт" второго поколения ключевым отличием от первого поколения является наличие LED-экрана, а также нового динамика, который специально спроектировали для новой модели».

Было четыре, стало два

Одной из особенностей новой колонки «Яндекса» стало сокращение количества встроенных микрофонов – если в «Лайт» их четыре, то в «Лайт 2» их уже два. В то же время мощность встроенного динамика, диаметр которого в «Лайт 2» составляет 44,5 мм, увеличился с 5 до 6 Вт.

Сама колонка стала немного крупнее – 97х63 мм против 90х55 мм у «Лайт» первого поколения. Появился встроенный экран. Весит новинка 350 граммов и питается по USB-C (5 В, 2 А, 10 Вт). Новинка имеет встроенные модули беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц).

Яндекс Другие цвета корпуса пока недоступны

Наличие Bluetooth существенно расширяет возможности колонки. Ее можно использовать по назначению даже при отсутствии подключения к интернету, транслируя на нее музыку, например, с телефона или компьютера. Возможность подключения USB-накопителей через порт USB-C в качестве источника композиций производителем не заявлена.

Колонка в кармане

Особенностью «Станции Лайт 2» стала возможность сделать ее портативной, вернее, такая возможность появится до конца 2024 г. Реализована она будет при помощи фирменного портативного аккумулятора, выполненного в виде подставки под колонку. Редакция CNews обнаружила в открытых источниках в интернете, что его емкость составит 2500 мАч.

Яндекс Аккумулятор реализован в виде подставки под колонку

Внешний аккумулятор весит 100 граммов при на габаритах 83х24 мм, базируется на литий-полимерном элементе питания, но имеет довольно короткий встроенный кабель – всего 43 мм. На корпусе, помимо кнопки включения, есть светодиодная индикация заряда и разъем USB-С для подзарядки.

Представители «Яндекса» утверждают, что полного заряда аккумулятора хватит для проигрывания музыки в течение трех часов максимум. Редакция отправила в «Яндекс» вопрос о возможности работы «Станции Лайт 2» от внешнего аккумулятора стороннего производителя и получила такой ответ: «Портативный аккумулятор разработан специально для "Станции Лайт" 2, работу колонки с другими внешними аккумуляторами не тестировали и подтвердить не можем». «Портативный аккумулятор разработан специально для "Станции Лайт" 2, работу колонки с другими внешними аккумуляторами не тестировали и подтвердить не можем», – добавили в «Яндексе».

Эмоциональная «Алиса»

Еще одной особенностью «Станции Лайт 2» стала функция отображения эмоций на экране. Встроенный в колонку голосовой ассистент Алиса» может подбодрить, подмигнуть или посочувствовать, и соответствующая эмоция высветится на дисплее. Это стало возможным благодаря технологии эмоционального синтеза.

Яндекс Стикеры входят в комплект поставки

За счет этой технологии «Алиса» также научилась учитывать контекст беседы. На основе него она подбирает подходящую интонацию для ответа – она может обидеться, грустить, удивляться и пр.